Selçuk Bayraktar Gökçeada'da TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması'nda Gençlerle Buluştu

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Gökçeada'daki Savaşan İHA Yarışması'nda takımlarla buluştu, 'tam bağımsız Türkiye' vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 19:37
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 19:49
Gençlerle sohbet, stant gezisi ve yarışma startı

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde düzenlenen TEKNOFEST Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması'nda gençlerle bir araya geldi.

Gökçeada Havalimanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte Bayraktar, katılımcı takımların stantlarını gezerek öğrencilerle sohbet etti, geliştirdikleri araçlar hakkında bilgi aldı ve fotoğraf çektirdi.

Daha sonra uçuşların yapıldığı alana geçen Bayraktar, "yıldızlar" kategorisindeki yarışmanın startını vererek öğrencilere başarılar diledi.

Yarışma ve seyirci ilgisi

Seyircilerin ilgiyle takip ettiği yarışmada, hedef uçağın tespit edilip havada bulunan sürü İHA sistemleri ile fiziksel olarak vurulmasının istendiği etabında "CİCİ KUŞ RC Takımı" büyük heyecan oluşturdu.

Bayraktar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada yarışmanın sürdüğünü, toplam 40 takımın mücadele ettiğini ve şu anda "yıldız" kategorisinde 5 takımın yarıştığını belirtti.

Teknolojinin şampiyonlarını Gökçeada'da ziyaret ettiklerini söyleyen Bayraktar, "İnşallah tam bağımsız, müreffeh Türkiye'yi buradaki genç kardeşlerimiz inşa edecek" dedi. Bayraktar, gençlerin güzel bir deneyim yaşamasını dileyerek, geçen yıl Adana'da, bu yıl KKTC'de yarışmalar düzenlediklerini ve vatanın her yerinde etkinliklere devam edeceklerini kaydetti.

Ayrıca Bayraktar, "17-21 Eylül'de Atatürk Havalimanı'nda TEKNOFEST İstanbul düzenlenecek, tüm milletimizi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Protokol katılımı

Protokol katılımı

Yarışmayı, Bayraktar'ın yanı sıra Çanakkale Valisi Ömer Toraman, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Gökçeada Kaymakamı Osman Acar, Gökçeada Belediye Başkanı Bülent Ecevit Atalay, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren

