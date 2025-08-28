DOLAR
Selçuk Bayraktar: 'Mavi Vatan' TEKNOFEST'te Vurgulandı

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliğinde 'Mavi vatan'ın önemini ve tam bağımsızlık sevdamızı vurguladı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 18:38
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 18:38
Açılış konuşmasında deniz vurgusu

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliğinin açılışında yaptığı konuşmada denizlerin ülke geleceği için taşıdığı öneme dikkat çekti.

"Mavi vatan, gelecek nesillere bırakacağımız en önemli miraslardandır. Karadaki bir karış toprağımız neyse, denizdeki bir avuç suyumuz da aynıdır. Mavi vatan, maziden atiye taşıdığımız tam bağımsızlık sevdamızdır."

