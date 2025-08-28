Selçuk Bayraktar: 'Mavi Vatan' TEKNOFEST'te Vurgulandı
Açılış konuşmasında deniz vurgusu
TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliğinin açılışında yaptığı konuşmada denizlerin ülke geleceği için taşıdığı öneme dikkat çekti.
"Mavi vatan, gelecek nesillere bırakacağımız en önemli miraslardandır. Karadaki bir karış toprağımız neyse, denizdeki bir avuç suyumuz da aynıdır. Mavi vatan, maziden atiye taşıdığımız tam bağımsızlık sevdamızdır."
