Selçuk Bayraktar, Mersin'de TEKNOFEST Katılımcılarıyla Buluştu

Selçuk Bayraktar, Mersin'deki TEKNOFEST Yarışmalarında Gençlerle Buluştu

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Mersin'de düzenlenen İnsansız Su Altı Sistemleri ve İnsansız Deniz Aracı yarışmalarına katılan gençlerle bir araya geldi. Bayraktar, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Sizler, ülkemizi tam bağımsız, müreffeh yarınlara taşıyacak nesillersiniz" sözleriyle katılımcılara hitap etti.

TEKNOFEST'in Önemi

Bayraktar, Mersin Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen İnsansız Su Altı Sistemleri yarışmasını izleyerek, burada Valilik yapan Ali Hamza Pehlivan ile birlikte takımların stantlarını ziyaret etti ve projeleri inceledi. ASELSAN tarafından yürütülen yarışmanın önemine dikkat çeken Bayraktar, katılımcıları cesaretlendirdi.

Yarışmanın Finali ve Gençlerin Üzerindeki Etkisi

Programın bir diğer bölümünde, TEKNOFEST kapsamında ilk kez düzenlenen İnsansız Deniz Aracı Yarışması'nın finaline katılan takımlarla bir araya gelen Bayraktar, öğrencilerin uzaktan kumandalı veya otonom görev yapabilen deniz araçlarını inceledi. Takımlarla birlikte "TEKNOFEST pozu" vererek anı ölümsüzleştirdi.

Gençlerle buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bayraktar, onlara şu şekilde seslendi: "Sizler, geleceğin mimarısınız. Bizlerin de yaptığı bütün işler böyle ufacık takımlarla başladı. Sizler inşallah dünyanın tarihini değiştirecek eserlere imza atacaksınız. Dünyanın bu karanlık gidişatına merhem olacak nesiller sizlersiniz. Sizlerin bir ağabeyi, kardeşi ve yol arkadaşı olmaktan büyük mutluluk duyuyorum."

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar (solda), TEKNOFEST kapsamında Mersin'de düzenlenen İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nın finaline katılan takımlarla bir araya geldi.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar (solda), TEKNOFEST kapsamında Mersin'de düzenlenen İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nın finaline katılan takımlarla bir araya geldi.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar (solda), TEKNOFEST kapsamında Mersin'de düzenlenen İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nın finaline katılan takımlarla bir araya geldi.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar (solda), TEKNOFEST kapsamında Mersin'de düzenlenen İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nın finaline katılan takımlarla bir araya geldi.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar (solda), TEKNOFEST kapsamında Mersin'de düzenlenen İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nın finaline katılan takımlarla bir araya geldi.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar (solda), TEKNOFEST kapsamında Mersin'de düzenlenen İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nın finaline katılan takımlarla bir araya geldi.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar (solda), TEKNOFEST kapsamında Mersin'de düzenlenen İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nın finaline katılan takımlarla bir araya geldi.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar (solda), TEKNOFEST kapsamında Mersin'de düzenlenen İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nın finaline katılan takımlarla bir araya geldi.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar (solda), TEKNOFEST kapsamında Mersin'de düzenlenen İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nın finaline katılan takımlarla bir araya geldi.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar (solda), TEKNOFEST kapsamında Mersin'de düzenlenen İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nın finaline katılan takımlarla bir araya geldi.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar (solda), TEKNOFEST kapsamında Mersin'de düzenlenen İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nın finaline katılan takımlarla bir araya geldi.