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Selçuk Bayraktar, Piaggio P180 ile Uçuş Gerçekleştirdi

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Piaggio P180 ile İtalya'da başarılı bir uçuş yaptı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 22:46
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 23:23
Selçuk Bayraktar, Piaggio P180 ile Uçuş Gerçekleştirdi

Başkan Selçuk Bayraktar'dan Heyecan Verici Uçuş

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Piaggio Aerospace'in satış ihalesini kazandıktan sonra, ünlü P180 model uçağını kullanarak İtalya eğitimi gerçekleştirdi. Bayraktar, bu uçuşta Piaggio'nun deneyimli bir pilotuyla birlikte Piaggio P180'in ikinci pilot koltuğunda oturdu.

Cenova'dan İniş

Cenova Havalimanı'ndan kalkan uçağı kumanda eden Bayraktar, Piaggio'nun fabrikasına başarılı bir iniş gerçekleştirdi. Uçuş anlarını X hesabından paylaştığı video ile takipçileriyle paylaşan Bayraktar, "Cenova'daki Piaggio Aerospace'in pistine Piaggio P180 uçağıyla ilk inişimiz." ifadelerini kullandı.

Baykar ve Piaggio Aerospace İşbirliği

Piaggio Aerospace'in satışı için düzenlenen ihalede, Baykar en iyi teklifi vererek başarıyla kazanan taraf oldu. Baykar, bu süreçte başka ülkelerden gelen rakiplerini geride bıraktı. Geçtiğimiz ay, Baykar ve Piaggio Aerospace arasında ön sözleşme imzalandı, böylece İtalyan havacılık devinin iş komplekslerinin devri önündeki adımlar atıldı.

İşbirliği ve İnovasyon Vizyonu

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Cenova'daki Piaggio Aerospace tesislerinde, İşletmeler ve Made in Italy Bakanı Adolfo Urso ile Eyalet Başkanı Marco Bucci eşliğinde gerçekleştirdikleri toplantıyı hatırlatarak, "Toplu iş sözleşmesini başarıyla imzalayarak işbirliğimizi güçlendirdik. Havacılık ve savunma sanayisinde ortak vizyonumuzla teknoloji ve üretimde yenilikçi adımlar atmaya devam edeceğiz." şeklinde paylaştı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar (ortada) ve Baykar Genel Müdürü...

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar (ortada) ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın (sağ 2) katılımıyla İtalya Cenova'da bulunan Piaggio Aerospace tesislerinde bir toplantı gerçekleştirildi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar (ortada) ve Baykar Genel Müdürü...

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar (ortada) ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın (sağ 2) katılımıyla İtalya Cenova'da bulunan Piaggio Aerospace tesislerinde bir toplantı gerçekleştirildi.

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