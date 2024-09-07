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Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST Akdeniz'de Gençlerle Buluştu

Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST Akdeniz etkinliğinde gençlerle bir araya gelerek teknolojinin geleceği hakkında önemli mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 20:49
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 20:49
Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST Akdeniz'de Gençlerle Buluştu

Selçuk Bayraktar, Gençlere İlham Verdi

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Akdeniz'de düzenlenen TEKNOFEST etkinliğinde gençlerle bir araya gelerek, ülke ve insanlık için faydalı teknolojiler geliştirmeyi amaçladıklarını vurguladı.

İlhamın Kaynağı: Ülkenin Zorlukları ve Havacılık Sevgisi

Bayraktar, yaptığı konuşmada, "Bizlere ilham olan şey ülkemizin maalesef büyük bir terör belasına maruz kalmasıydı, ayrıca havacılığa olan sevdamızdı" diyerek, gençlerin bu zorlukları aşabilecek yeteneklere sahip olduğuna inandığını ifade etti.

Geleceğin Teknologları Yetişiyor

Bayraktar, sözlerine şöyle devam etti: "TEKNOFEST dünyaya damgasını vuracak, bu karanlık halinden kurtaracak, insanlığın ve ülkesinin faydasına teknolojiler geliştirecek nesiller, gençler yetiştirmeyi hedefliyor.” Bu hedefle, teknoloji odaklı bir neslin yetişmesine katkı sağlamayı amaçladıklarını dile getirdi.

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