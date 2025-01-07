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Selçuk Özdağ, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında yer aldı.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 10:00
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 10:00
Selçuk Özdağ, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Selçuk Özdağ, Yılın Kareleri Oylamasında

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Özdağ, bu önemli etkinlikte, Türkiye'nin en etkileyici fotoğraflarının seçilmesine katkıda bulunmak amacıyla oy verme işlemini gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı'nın her yıl geleneksel olarak düzenlediği bu oylama, yıla damgasını vuran anların ve olayların fotoğraflarını vatandaşa sunarak, toplumsal hafızanın bir parçası olmayı hedefliyor. Özdağ, bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekerek, fotoğrafların güçlü bir iletişim aracı olduğunu vurguladı.

Katılımının ardından konuşan Özdağ, “Görsel hafızamızın güçlenmesi ve tarihe tanıklık eden anların kaydedilmesi adına bu tür organizasyonların desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

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