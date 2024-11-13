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Selçuk Özdağ'dan Casusluk Düzenlemesine Sert Tepki!

Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, Meclis'teki casusluk düzenlemesini eleştirerek ifade özgürlüğüne darbe vurduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 20:08
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 20:08
Selçuk Özdağ'dan Casusluk Düzenlemesine Sert Tepki!

Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, Meclis’te gerçekleştirdiği basın toplantısında gündemdeki casusluk düzenlemesini eleştirdi. Özdağ, yasa teklifinin, yurt genelinde mevcut olan, belki de kırıntısına kalmış ifade özgürlüğüne son çiviyi çakmaktan başka bir amaca hizmet etmediğini vurguladı.

Özdağ, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunun gündeminde yer alan Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifindeki "casusluk" düzenlemesine dikkat çekti. "Etki ajanlığı" tanımı yerine "Devletin güvenliği veya siyasal yararları aleyhine suç işleme" faaliyetlerine vurgu yapıldığını belirtti.

Türk Ceza Kanunu’nda devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk faaliyetleri konusunda var olan düzenlemelere dikkat çeken Özdağ, "Olmayan bir şeyden bahsediyorlarmış gibi bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır" dedi. İktidarın, elma şekeri içine zehir zerkedilmiş bir konuyu gündeme getirdiğini ifade eden Özdağ, "Devletin güvenliğini anladık da siyasal yarar derken akla ne geliyor? Bu ülkede siyasal yarar denince kimse bir şey anlamıyor mu?" diye sordu.

Özdağ, casusluk düzenlemesinin anayasaya aykırı olduğunu da savunarak, "Türk Ceza Kanunu’nda eksiklik ve yetersizlik varsa, net ifadelerle bunu birlikte düzenleyelim" diye ekledi. Özdağ, "Milletimizin hepsine de keyfe keder casus damgası vuracak bir düzenlemeyi asla kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Özdağ ayrıca, yasanın etki ajanlığı adını taşıdığını ancak gerçekte bunun başka bir anlama geldiğini belirtti. "Ülkenin ekonomisi kötü, işsizlik ve yoksulluk artıyor, insanlar asayiş ve güvenlik sorunları nedeniyle güvensiz hissediyor. Bütün bunlar ajanlık faaliyetleri olarak değerlendirilebilir" dedi. Ayrıca, TÜİK verilerinin yanlış olduğunu söyleyen uzmanların, Türkiye’nin siyasal menfaatlerine aykırı davrandığı iddiasıyla ajan olarak yargılanabileceğine dikkat çekti.

Son olarak, Özdağ, Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 16. maddesinin geri çekilmesi gerektiğini belirtirken, bu konudaki tüm muhalefet partileriyle görüşmeler yaptığını ifade etti. Özdağ, "Bugün bu yasayı çekmezlerse, biz her türlü direniş hakkımızı meşru ahlaki ve hukuki zeminde kullanacağız" şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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