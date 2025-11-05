Selçuk Üniversitesi 2026 Akademik Yılı Ali Yerlikaya’nın Katılımıyla Açıldı

Selçuk Üniversitesi 2026 Akademik Yılı, Bakan Ali Yerlikaya’nın Katılımıyla Açıldı

Selçuk Üniversitesi'nin 2026 Akademik Yılı açılış töreni, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın katılımıyla Sultan Alparslan Kültür Merkezi 30 Ağustos Salonu'nda gerçekleştirildi. Törende açılış konuşmasını Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz yaptı.

Rektör Yılmaz: "Araştırma ve Topluma Katkı"

Rektör Yılmaz, göreve geldikleri günden itibaren üniversiteyi yalnızca bilgi üreten değil, ürettiği bilgiyi topluma aktaran bir yapıya kavuşturmak için çalıştıklarını belirterek, "Bu anlayışla araştırma kapasitemizi güçlendirdik, akademik üretkenliği teşvik ettik. Ulusal ve uluslararası sıralamalarda yükseldik, tam akreditasyon sürecimizi başarıyla tamamladık. Çok sayıda bilimsel proje ve yayınla marka değerimizi güçlendirdik. Dijital dönüşüm kapsamında önemli mesafeler kat ettik" dedi.

Yılmaz, üniversitenin Yükseköğretim Kurulunun 2030 vizyonu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belirlediği Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda ilerlediğini vurguladı. Hedeflerini "üniversitemizi önce araştırma üniversitesi, ardından bir dünya üniversitesi haline getirmek" olarak özetledi.

Rektör Yılmaz, gençlere ilişkin değerlendirmesinde ise şunları söyledi: "Gençlerimiz; sahte ideolojilerden, zararlı akımlardan, dijital tehlikelerden ve küresel yozlaşmanın etkilerinden korumak; onlara sağlam bir kimlik ve yüksek bir hedef kazandırmak, devletimizin en önemli önceliklerindendir. Selçuk Üniversitesi olarak biz de bu hassasiyetin bilinciyle hareket ediyor; gençlerimizi, kökleri bu topraklarda olan medeniyet bilinciyle, üretim ve sorumluluk duygusuyla donatmayı, asli görevimiz olarak görüyoruz."

Bakan Yerlikaya: "Üniversiteler Bir Ülkenin Aklı, Vicdanı ve Geleceğidir"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuşmasında üniversitelerin bir ülkenin aklı, vicdanı ve geleceğini inşa eden kurumlar olduğunu ifade ederek, "Selçuk Üniversitesi, yalnızca Konya’nın değil, Türkiye’nin de gurur kaynağıdır. Selçuk Üniversitesi’nin tarihi, Konya’nın köklü maarif geleneğinin bir devamıdır" dedi.

Gençleri Hedefleyen Dijital Tehditlere Dikkat

Bakan Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı olarak önceliklerinin ülkenin huzuru olduğunu belirtti ve mücadelelerinin merkezinde gençlerin yer aldığını vurguladı. Yerlikaya, gençlerin önüne kurulan tuzaklara dikkat çekerek şunları söyledi: "Önümüzde uçsuz bucaksız, sınırları olmayan bir sanal dünya var. Bu dijital dünyanın her bir yanı karanlık dehlizlerle dolu. Klavye başında sinsice bekleyen yeni nesil düşmanlar var. Yapay zeka destekli algoritmaların kötüye kullanılması, siber tehditleri her an kapımızı çalacak kadar yaygın ve yıkıcı bir güç haline getiriyor. Deepfake videolar, siber zorbalık, sanal bahis ve sanal kumar platformları… ‘Bir tıkla’ başlayan süreç, bir hayatı karartabiliyor. Siber devriyelerimiz, siber tehditlere karşı sarsılmaz bir kalkandır. Ancak bu mücadelede sizlerin desteği, dikkati çok değerli. Bir tehdit gördüğünüzde bize bildirin".

Uyuşturucu ile Mücadele ve Narko Kapan Operasyonları

Yerlikaya, uyuşturucu ile mücadelenin öncelikli alanlardan biri olduğunu belirterek, "Uyuşturucu ile mücadelemizi sadece ülkemiz için değil, tüm insanlık adına sürdürüyoruz. Bu illete karşı sıfır toleransla, milletçe omuz omuza mücadele ediyoruz" dedi. Bakan, Narko Kapan operasyonlarıyla sokak satıcılarından uyuşturucu baronlarına kadar tüm zinciri hedef aldıklarını ifade etti.

Trafik Güvenliği ve Yeni Trafik Yasası Teklifi

Trafik güvenliğine özel vurgu yapan Bakan Yerlikaya, 2024 yılında trafik kazalarında 6 bin 351 vatandaşın hayatını kaybettiğini ve bunun 780'inin 0-18, 1.881'inin 19-35 yaş aralığında olduğunu hatırlattı. Yerlikaya, "Yani kaybettiğimiz canların 2 bin 661’i, 35 yaşını geçmemiş gençlerimiz. Bu rakamlar vicdanımıza ağır geliyor" dedi.

Bakan, cezalarda caydırıcılık ve trafik kültürünün yerleşmesi amacıyla Yeni Trafik Yasası Teklifi hazırlandığını belirterek, yasa Meclis'te kabul edildiğinde sürücülerin daha sorumlu davranacağını vurguladı. Yerlikaya, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: "Bizim amacımız trafik cezası kesmek değil, trafik kültürünü oluşturmak. Kurala uymanın ‘hayat sigortası’ olduğunu içselleştiren bir trafik kültüründen bahsediyorum. İşte bu noktada, sizlerden, gençlerimizden destek bekliyoruz."

