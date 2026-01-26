Selçuk Üniversitesi Alibeyhüyüğü'nde: 'Kampüsten Mahalleye İyilik Sağlık Hareketi'

Selçuk Üniversitesi'nin Bilim Kafe programı kapsamında düzenlenen 'Kampüsten Mahalleye İyilik Sağlık Hareketi', Alibeyhüyüğü'nde sağlık, tarım ve hayvan sağlığı bilgilendirmesi yaptı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 17:23
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 17:23
Selçuk Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi tarafından Yükseköğretim Kurulu (YÖK) öncülüğünde yürütülen Bilim Kafe etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Kampüsten Mahalleye İyilik Sağlık Hareketi', Konya’nın Çumra ilçesine bağlı Alibeyhüyüğü Mahallesinde vatandaşlarla buluştu.

Etkinlik ve katılım

Muhtar Himmet Tabak’ın desteğiyle mahalle kıraathanesinde gerçekleştirilen programda; Selçuk Üniversitesi'nin ziraat, tıp, veteriner ve diş hekimliği fakültelerinden akademisyenler halka doğrudan bilgi aktardı.

Akademisyenler ve sunum konuları

Bilim İletişimi Ofisi Sorumlusu Öğr. Gör. Nazife Karaman moderatörlüğünde düzenlenen etkinlikte şu isimler konuştu:

Prof. Dr. Süleyman Soylu (Ziraat Fakültesi) — toprak verimliliği ve tarımda dijital uygulamalar.

Arş. Gör. Dr. Salih Tuna (Tıp Fakültesi) — koruyucu sağlık hizmetleri ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları.

Arş. Gör. Dr. Zekeriya Safa İnanç (Veteriner Fakültesi) — hayvan hastalıklarından korunma ve hayvan sağlığı.

Arş. Gör. Zihni Özel (Diş Hekimliği Fakültesi) — ağız ve diş sağlığına dair bilgilendirme.

Uygulamalar ve yerinde destek

Program kapsamında katılımcıların soruları yanıtlanırken, evinden çıkamayan yaşlı vatandaşlara yönelik ev ziyaretleri yapılarak genel sağlık taramaları gerçekleştirildi. Etkinlik, hem bilgilendirme hem de saha hizmetleriyle mahalle sakinlerine doğrudan destek sundu.

Selçuk Üniversitesi'nin bu tür Bilim Kafe girişimleri, akademik bilgiyi topluma aktarma ve yerel ihtiyaçlara yönelik uygulamalı çözümler üretme hedefiyle yürütülüyor.

