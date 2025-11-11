Selçuk Üniversitesi'nde Milli Ağaçlandırma Günü: Yüzlerce Fidan Toprakla Buluştu

Selçuk Üniversitesi, Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Alaaddin Keykubat Kampüsü'nde düzenlenen etkinlikte elma, armut, muşmula, badem, kayısı ve sedir türlerinden oluşan yüzlerce fidanı toprakla buluşturdu. Fidanlar, üniversitenin Yeşil Alanlar Birimi tarafından yetiştirildi.

Katılımcılar ve amaç

Etkinliğe Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Haldun Soydal, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Amaç, kampüsün yeşil dokusunu güçlendirmek ve çevresel farkındalığı artırmaktı.

Rektör Yılmaz'ın açıklaması

Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, etkinlikle ilgili şunları ifade etti: 'Yeşil Vatan' için fidanları toprakla buluşturduklarını belirterek, 'Tüm vatan topraklarının daha yeşil olması için hem biz hem arkadaşlarımız gayret içerisinde olacağız. Kampüsümüz de oldukça yeşil; yüzde 40 oranında bir yeşil alana sahibiz. Şu anda en büyük önceliğimiz yeşil alanlarımızı korumak. Hem ülkemiz hem içinde bulunduğumuz coğrafya susuzluk ve kuraklıkla ilgili ciddi problem yaşıyor. Ağaç dikmek kadar bunu yaşatmak da oldukça kıymetli.' dedi.

Katılımcılar, dikilen fidanlara can suyu vererek bakımına katkı sağladı. Etkinlik, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının ikramlarıyla sona erdi.

