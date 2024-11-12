Selçuk Yöntem ile Biraz Şiir Biraz Şarkı 21 Kasım'da Başlıyor

'Selçuk Yöntem ile Biraz Şiir Biraz Şarkı' etkinliği, 21 Kasım tarihinde Türkiye prömiyerini gerçekleştirecek. Yapımcılığını Çolpan İlhan & Sadri Alışık Kültür Merkezi ve Piu Entertainment üstleniyor.

Proje, Londra'daki dünya prömiyerinin ardından, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde dinleyicileriyle buluşacak. Bu özel gösterim, ünlü şairler Nazım Hikmet, Özdemir Asaf, Ümit Yaşar Oğuzcan gibi isimlerin eserlerini caz müziği ile harmanlayacak.

Selçuk Yöntem'in dinleyicilere sunacağı performansı, sahnede Türk kemancı Efe Turumtay, Çek basçı Tomas Liska ve Macar perküsyoncu Andras Des destekleyecek. Ayrıca, uluslararası üne sahip Türk gitar virtüözü Cenk Erdoğan da melodileri ile projeye katkı sağlayacak.

'Selçuk Yöntem ile Biraz Şiir Biraz Şarkı' projesi, sezon boyunca sahnelenmeye devam edecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.