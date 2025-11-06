Selçuklu Belediyesi 'Elden Ne Gelirse' Tiyatrosu ile Sıfır Atık Bilinci

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, 'Elden Ne Gelirse' isimli tiyatro oyunu ile öğrencilere sıfır atık bilinci kazandırıyor.

Selçuklu Belediyesi, yeni nesle sıfır atık ve çevre bilincini kazandırmak amacıyla çalışmalarını farklı etkinliklerle sürdürüyor. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Belediye Tiyatro Müdürlüğü bünyesindeki Selçuklu Sanat Akademisi iş birliğiyle sanat ve çevre bilinci harmanlanarak öğrencilere farkındalık veriliyor.

Bu kapsamda Selçuklu Kongre Merkezi’nde bulunan Selçuklu Sanat Akademisi Oda Tiyatrosu’nda, Selçuklu’da eğitim gören ilkokul 3. ve 4. sınıflara 'Elden Ne Gelirse' isimli tiyatro oyunu sahneleniyor. Tiyatro etkinliğine bugüne kadar 72 okuldan toplam 30 bin öğrenci katıldı.

Başkan Pekyatırmacı'nın değerlendirmesi

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, sıfır atık ve çevre bilinci çalışmalarına ilişkin şunları söyledi:

"Çevre konusunun dünya genelinde giderek daha fazla önem kazandığı günümüzde, gelecek nesle daha yaşanabilir bir çevre bırakmak öncelikli görevlerimiz arasında yer alıyor. Sürdürülebilir üretim ve tüketim alışkanlıklarını teşvik etmek, kaynakların verimli kullanılmasını desteklemek, israftan kaçınmayı ve atığın önlenmesini, yeniden kullanılmasını ve geri dönüştürülmesini artırmak amacıyla toplum olarak bilinçlenmemiz gerekiyor. Bizler de her yaştan vatandaşımızın bilinçlenmesi için sıfır atık çalışmalarımızı çeşitli alanlarda sürdürüyoruz. Çocuklarımız açısından tiyatro ise sıfır atık konusunu hem eğlenceli hem de öğretici bir biçimde aktarabilmenin en güzel örneklerinden birini oluşturuyor. Bu çerçevede İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğümüz ile Selçuklu Sanat Akademimizin iş birliğiyle ’Elden Ne Gelirse’ isimli tiyatro oyununu Selçuklumuzda öğrenim gören ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerimizle buluşturuyoruz. Böylelikle tiyatro oyunuyla öğrencilerimizde sıfır atık konusunda farkındalık oluşturuyoruz. Hedefimiz bütün çocuklara çevre ve sıfır atık konusunda farkındalık kazandırmak ve bilinçli bir nesil yetiştirmek. Bu çalışmada emeği geçen ekip arkadaşlarımız olmak üzere etkinliğimize katılan okullarımıza, öğrencilerimize ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum."

