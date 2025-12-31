DOLAR
Selçuklu Belediyesi'nden Dijital Dönüşüm: e-İmar Yazılımı 2026'da

Selçuklu Belediyesi, proje ruhsat ve iskan süreçlerini hızlandıracak e-İmar Yazılımı'nı 2026'da hizmete almayı planlıyor; Başkan Ahmet Pekyatırmacı meslek odalarını bilgilendirdi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 13:16
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 13:16
Konya'nın merkez Selçuklu ilçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesi'nin proje ruhsat ve iskan süreçlerini daha hızlı, şeffaf ve erişilebilir hale getirmek amacıyla 2026 yılında hizmete alınması planlanan e-İmar Yazılımı hakkında ilgili oda temsilcilerine bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Yürüttüğü örnek belediyecilik çalışmalarıyla vatandaşların yaşam standartlarını yükselten Selçuklu Belediyesi, hayata geçirdiği yeni uygulamalarla kullanıcılarının belediye hizmetlerine dijital yollarla erişimini kolaylaştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda proje ruhsat ve iskan süreçlerini hızlandırmayı ve şeffaflığı artırmayı hedefleyen yeni yazılım, başvuru süreçlerini elektronik ortama taşıyacak.

Başkan Pekyatırmacı'nın açıklamaları

Toplantıda konuşan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, yeni yazılımın hem vatandaşlara hem de sektör paydaşlarına büyük kolaylıklar sağlayacağını vurguladı. Başkan Pekyatırmacı konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Belediyecilik hizmetlerini yürütürken dijital çağın imkanlarını da vatandaşlarımızın hizmetine sunmaya devam ediyoruz. Bu vizyonla 2026 yılında hayata geçirmeyi planladığımız e-İmar Yazılımı ile imar süreçlerinde dijital bir dönemi başlatıyoruz. Bu sistem sayesinde belediyeye gelme ve fiziki evrak teslim etme zorunluluğu ortadan kalkacak. Vatandaşlarımız mesai saatlerine bağlı kalmadan başvurularını yapabilecek, yapı sahipleri ve ilgili tüm paydaşlar süreç boyunca anlık olarak bilgilendirilecek. Başvuruların hangi aşamada olduğu, yapılan işlemler ve tarihçeler sistem üzerinden şeffaf bir şekilde takip edilebilecek. Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgeleri elektronik ortamda imzalanacak ve tüm belgeler güvenli bir şekilde dijital arşivde saklanacak. Böylece hem zaman hem de kaynak tasarrufu sağlayarak imar süreçlerini daha hızlı ve verimli hale getirmeyi hedefliyoruz."

e-İmar Yazılımı ile başvuruların dijitalleşmesi, belge yönetiminin elektronik imza ile güvence altına alınması ve sürecin anlık takip edilebilmesi hedefleniyor. Selçuklu Belediyesi, bu adımla vatandaşlara ve sektör paydaşlarına daha hızlı, şeffaf ve erişilebilir hizmet sunmayı amaçlıyor.

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları