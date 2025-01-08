Selim İleri, 10 Ocak'ta Son Yolculuğuna Uğurlanacak

Türk Edebiyatının Kayıp Kalemi: Selim İleri

Türk edebiyatının önemli isimlerinden yazar, senarist ve eleştirmen Selim İleri (75), bir süredir devam eden rahatsızlığının ardından akşam saatlerinde İstanbul'da hayata veda etti.

Sonsuza Dek Uğurlanacak

Selim İleri için 10 Ocak Cuma günü saat 10.30'da Atatürk Kültür Merkezi'nde bir tören düzenlenecek. Törenin ardından, öğle vakti Vaniköy Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Sahrayıcedit Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.

Başsağlığı Ziyareti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İleri'nin ailesiyle görüşerek başsağlığı dileklerini iletti ve aileye destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Eserleri ve Başarıları

Selim İleri, edebiyat dünyasına kazandırdığı eserlerle tanınan bir isimdi. 1998 yılında "Devlet Sanatçısı" unvanına, 2012'de ise "Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü"ne layık görüldü. 1970'lerden itibaren roman, öykü, şiir, deneme, tiyatro ve inceleme gibi türlerde sayısız eser ortaya koyarak çağdaş Türk edebiyatının üretken kalemlerinden biri oldu.

Eserlerinin yanı sıra, 20'den fazla senaryo yazan İleri, Yeni Ufuklar, Yeni Dergi, Papirüs, Varlık, Türk Dili, Politika, Dünya, Milliyet, Milliyet Sanat, Gösteri ve Cumhuriyet gibi birçok gazete ve dergide inceleme ve eleştiri yazıları kaleme aldı. Ayrıca, köşe yazarlığı yaparak yazı dizileri hazırladı ve radyo ile televizyonlarda kültür sanat programları sundu.