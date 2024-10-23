Selimiye Camii Restorasyonu Mart 2024'te Tamamlanacak

Selimiye Camii Restorasyonu Tamamlanma Aşamasında

Selimiye Camii'nin restorasyon sürecinin, önümüzdeki mart ayında sona ermesi planlanıyor. Restorasyonun bitiminde caminin ibadete açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılması bekleniyor.

Restorasyonun Geçmişi ve Hedefleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2021 yılı kasım ayında başlatılan restorasyon çalışmaları, büyük ölçüde tamamlanmış durumda. Edirne AK Parti İl Başkanı Belgin İba, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la bir araya gelerek bu konudaki gelişmeleri paylaştığını belirtti.

Restorasyon Çalışmalarının Detayları

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen restorasyon, bilim kurulu gözetiminde titiz bir şekilde devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, caminin bir kısmı ziyarete açık kalırken, restorasyon işlemleri caminin aslına uygun olarak gerçekleştiriliyor.

Merkezi kubbenin güçlendirilmesi ve avlu kubbelerinin kurşun kaplama işlemleri tamamlandı. Aynı zamanda, yapıda çimentolu malzemelerin kaldırılması ve cam ile ahşap pencere doğramalarının yenilenmesi işlemleri de gerçekleştirildi. Caminin zemin kaplamaları orijinal haline getirildi.

Minarelerde Yapılan Çalışmalar

Restorasyon sürecinin en fazla yıpranmış alanları minareler oldu. Selimiye'nin dört minaresinin işlemleri tamamlandı ve bu minareler, ince işçilikle restore edildi.

Gelişmeler ve Gelecek Planları

Caminin iç mekanındaki ve avludaki süslemelerin onarımı devam etmekte. Restorasyon çalışmalarının yaklaşık yüzde 75'i tamamlandı ve ayrıca çevre düzenleme çalışmaları da sürmektedir. 2024 yılı içinde restorasyonun tamamlanması hedeflenmektedir.