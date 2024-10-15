Selimiye Camisi'nin Restorasyonu Yüzde 70 Tamamlandı

Selimiye Camisi'nde Restorasyon Tamamlandı

Ünlü mimar Sinan tarafından inşa edilen Selimiye Camisi'nde 3 yıl süren restorasyon çalışmaları büyük bir aşama kaydetti. Dış cephe, minare ve kurşun işlerinin bitirildiği bu projede, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, çalışmalara dair önemli bilgiler paylaştı.

Titiz Çalışmalar Devam Ediyor

Kasım 2021'de Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyona alınan Selimiye Camisi'nde, uzman ekiplerin titiz çalışmaları bilim kurulunun gözetiminde devam ediyor. Sahip olduğu tarihi dokusuyla ön plana çıkan caminin restorasyon süreçleri, aslına uygun bir şekilde yürütülüyor.

Restorasyon kapsamında caminin dış cephe işleri ve minarelerdeki onarımlar tamamlandı. Ahmet Saraç, "Camimizin dış cephe imalatları, kurşun onarımları, taş temizlikleri gibi çalışmaları bitirdik. Ayrıca, dört minarenin onarımını da tamamladık," ifadelerini kullandı.

İnce İşçilikler Sürüyor

Caminin iç mekanı ve avlusunda ince işçilikler devam etmekte. Saraç, kubbe süslemeleri ile birlikte çini onarım çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Ayrıca, cami bahçesinde çevre düzenlemesi de yapıldığını duyurdu. "Selimiye Camisi'ndeki restorasyon çalışmalarının yüzde 70'inin tamamlandığını söyleyebilirim," diyen Saraç, projenin gelecek yıl içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti.