Selin Ciğerci'nin Evlat Edinme İddiası Reddedildi

Evlat Edinme İddiası Yalanlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Selin Ciğerci'nin Türkiye'de evlat edindiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Ciğerci'nin evlat edinmek amacıyla herhangi bir resmi başvurusunun bulunmadığı belirtildi.

Resmi Açıklama

Bakanlığın sosyal medyada yayımlanan iddialara yaptığı açıklamada, "Ciğerci'nin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla evlat edindiği bilgisi gerçek dışıdır," ifadesi yer aldı. Ayrıca, söz konusu durumla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın da devam ettiği vurgulandı.

Soruşturma Süreci

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ilgili soruşturmanın çocuğun soy bağını değiştirme, 18 yaşından küçük bireylerin insan ticareti ve çeşitli suç unsurları çerçevesinde yürütüldüğünü de aktardı. Bu gelişmeler, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla paylaşıldı.