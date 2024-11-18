Semerkand'dan İstanbul'a: Ali Kuşçu ve Çevresi Sergisi Açıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen 'Semerkand'dan İstanbul'a: Ali Kuşçu ve Çevresi Yazma Eser Sergisi'nin açılışına katıldı. Sergi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İMÜ) Bilim Tarihi Enstitüsü ile Türkiye Yazma Eserler Kurumu (TYEK) Başkanlığının işbirliğiyle düzenleniyor.

Bakan Ersoy'dan Açılışta Önemli Vurgular

Açılışta konuşan Ersoy, “Bu etkileyici mekan, bizim hizmet ve eser anlayışımızın özüne işaret ederken, geçmişten geleceğe bir köprü olduğunu” belirtti. Rami Kütüphanesi’nin, ulaştığı kitle ve kalitesiyle her konuya yanıt veren bir konuma geldiğini ifade etti.

Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rami Kütüphanesi projesine verdiği desteği övgüyle açıkladı. “Bu değer, sözde ve eylemde sürekli ortaya koymaktayız” dedi.

Ali Kuşçu’nun Bilim Dünyasındaki Yeri

Ali Kuşçu’nun, İstanbul’da Fatih Sultan Mehmet tarafından kalmaya ikna edilen büyük bir alim olduğunu belirten Ersoy, “Uluğ Bey, Kadızade-i Rumi ve Kaşi gibi çağın önde gelen alimlerinden biri olarak, matematik, astronomi ve daha birçok alanda eserler vermiştir” dedi. Bu bağlamda, Ersoy, genç nesillere de önemli isimleri hatırlatmanın elzem olduğunu ifade etti.

El Yazmalarının Geleceği

Bakan Ersoy, “Bilimin geldiği seviyenin temellerinin kağıt ve mürekkepten oluştuğunu” belirterek, el yazmalarının korunması ve gün yüzüne çıkarılması konularında yaptıkları çalışmaları aktardı.

Etkinliklere Katılım ve Detaylar

TYEK Başkanı Dr. Coşkun Yılmaz, Ali Kuşçu’nun 550. ölüm yılı nedeniyle yapacakları etkinliklerin yanı sıra İTÜ'de 19-20 Kasım tarihlerinde 'Uluslararası Ali Kuşçu Sempozyumu' düzenleneceğini duyurdu. Bu sempozyumda Ali Kuşçu’nun bilimsel mirası farklı yönleriyle ele alınacak.

Sergide, Ali Kuşçu’ya ve entelektüel çevresine ait 50 civarında yazma eserin orijinal nüshalarının yanı sıra dönemin astronomi aletleri de sergilenmektedir.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ali Kuşçu'nun vefatının 550. yılı anısına Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen “Semerkant'tan İstanbul'a: Ali Kuşçu ve Çevresi Yazma Eser Sergisi" açılışına katılarak konuşma yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ali Kuşçu'nun vefatının 550. yılı anısına Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen “Semerkant'tan İstanbul'a: Ali Kuşçu ve Çevresi Yazma Eser Sergisi" açılışına katılarak konuşma yaptı.