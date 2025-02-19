Semerkand'ta Türk Dünyası Şehircilik Kurultayı Başladı

Özbekistan'da Tarihi Bir Buluşma

Özbekistan'ın tarihi kenti Semerkand'ta, Türk Dünyası Şehircilik Kurultayı coşkulu bir şekilde başladı. Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği tarafından düzenlenen bu önemli etkinliğe, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Özbekistan İnşaat Bakanı Şerzad Hidayatov, milletvekilleri Osman Mesten ve İlyas Topsakal, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Genel Başkanı İlyas Demirci, Semerkand Valisi Adiz Babayev ile Semerkand Başkonsolosu Salih Caner katıldı. Ayrıca, TDT üyesi ülkelerden pek çok yetkili, mühendis, mimar ve bilim insanı da etkinlikte yer aldı.

İşbirliğinin Güçlendirilmesi

Kurultayın açılışında konuşan Vali Babayev, TDT bünyesinde birçok kuruluşun işbirliğini geliştirdiğini ifade etti ve Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği'nin bu bağlamda önemli bir örnek olduğunu vurguladı. Ayrıca, kurultay oturumlarının Türk dünyasındaki inşaat ve şehircilik sektörünü geliştireceğine inandığını belirtti.

Ekonomik Entegrasyon ve İş Fırsatları

Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Genel Başkanı İlyas Demirci, etkinliğin Türk dünyası şehircilik kültürünü geliştireceğini ve TDT üyesi ülkeler arasındaki 50 milyar doları aşan ticaret hacmini artırarak ekonomik entegrasyonu destekleyeceğini dile getirdi. Demirci, Semerkand'da iş insanlarıyla yeni ticari ilişkiler kurarak bu organizasyonu gerçekleştirdiklerini ifade etti.

TDT Aksakallar Konseyi Başkanı'nın Vurguları

Yıldırım, şehir imar etmenin geleceği inşa etmek anlamına geldiğini belirtti. Ayrıca, şehirlerin bir milletin kültürü ve medeniyeti olduğunu ifade ederek, Türklerin tarih boyunca geniş coğrafyalarda birçok şehir inşa ettiğini söyledi. TDT'nin dünya ekonomisindeki yerinin de büyük olduğunu belirten Yıldırım, bu ülkeler arasındaki ticaretin arttırılması gerektiğini vurguladı.

Kurultayın Devamı

22 Şubat'a kadar sürecek olan kurultayda, çevre koruma, yeşil ekonomi ve kültürel miras gibi konularda oturumlar yapılacak, ayrıca katılımcılar arasında iş görüşmeleri gerçekleştirilecektir.

Özbekistan'ın tarihi kenti Semerkant'ta Türk Dünyası Şehircilik Kurultayı düzenlendi. Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği tarafından düzenlenen kurultayın açılışına katılan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, burada konuşma yaptı.

Özbekistan'ın tarihi kenti Semerkant'ta Türk Dünyası Şehircilik Kurultayı düzenlendi. Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği tarafından düzenlenen kurultayın açılışına katılan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, burada konuşma yaptı.