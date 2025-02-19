Semerkand'ta Türk Dünyası Şehircilik Kurultayı Başladı

Türk Dünyası Şehircilik Kurultayı, Özbekistan'ın Semerkand kentinde mühendisler ve mimarların katılımıyla başladı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 20:05
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 20:15
Semerkand'ta Türk Dünyası Şehircilik Kurultayı Başladı

Özbekistan'da Tarihi Bir Buluşma

Özbekistan'ın tarihi kenti Semerkand'ta, Türk Dünyası Şehircilik Kurultayı coşkulu bir şekilde başladı. Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği tarafından düzenlenen bu önemli etkinliğe, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Özbekistan İnşaat Bakanı Şerzad Hidayatov, milletvekilleri Osman Mesten ve İlyas Topsakal, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Genel Başkanı İlyas Demirci, Semerkand Valisi Adiz Babayev ile Semerkand Başkonsolosu Salih Caner katıldı. Ayrıca, TDT üyesi ülkelerden pek çok yetkili, mühendis, mimar ve bilim insanı da etkinlikte yer aldı.

İşbirliğinin Güçlendirilmesi

Kurultayın açılışında konuşan Vali Babayev, TDT bünyesinde birçok kuruluşun işbirliğini geliştirdiğini ifade etti ve Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği'nin bu bağlamda önemli bir örnek olduğunu vurguladı. Ayrıca, kurultay oturumlarının Türk dünyasındaki inşaat ve şehircilik sektörünü geliştireceğine inandığını belirtti.

Ekonomik Entegrasyon ve İş Fırsatları

Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Genel Başkanı İlyas Demirci, etkinliğin Türk dünyası şehircilik kültürünü geliştireceğini ve TDT üyesi ülkeler arasındaki 50 milyar doları aşan ticaret hacmini artırarak ekonomik entegrasyonu destekleyeceğini dile getirdi. Demirci, Semerkand'da iş insanlarıyla yeni ticari ilişkiler kurarak bu organizasyonu gerçekleştirdiklerini ifade etti.

TDT Aksakallar Konseyi Başkanı'nın Vurguları

Yıldırım, şehir imar etmenin geleceği inşa etmek anlamına geldiğini belirtti. Ayrıca, şehirlerin bir milletin kültürü ve medeniyeti olduğunu ifade ederek, Türklerin tarih boyunca geniş coğrafyalarda birçok şehir inşa ettiğini söyledi. TDT'nin dünya ekonomisindeki yerinin de büyük olduğunu belirten Yıldırım, bu ülkeler arasındaki ticaretin arttırılması gerektiğini vurguladı.

Kurultayın Devamı

22 Şubat'a kadar sürecek olan kurultayda, çevre koruma, yeşil ekonomi ve kültürel miras gibi konularda oturumlar yapılacak, ayrıca katılımcılar arasında iş görüşmeleri gerçekleştirilecektir.

Özbekistan'ın tarihi kenti Semerkant'ta Türk Dünyası Şehircilik Kurultayı düzenlendi. Türk...

Özbekistan'ın tarihi kenti Semerkant'ta Türk Dünyası Şehircilik Kurultayı düzenlendi. Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği tarafından düzenlenen kurultayın açılışına katılan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, burada konuşma yaptı.

Özbekistan'ın tarihi kenti Semerkant'ta Türk Dünyası Şehircilik Kurultayı düzenlendi. Türk...

Özbekistan'ın tarihi kenti Semerkant'ta Türk Dünyası Şehircilik Kurultayı düzenlendi. Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği tarafından düzenlenen kurultayın açılışına katılan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, burada konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltında
2
Refahiye'de Eğitime Kar Engeli: 20 Şubat'ta Okullar Tatil
3
Şiddet ve İstismar: Çocukların Korunması İçin Yeni Tedbirler Gündemde
4
Semerkand'ta Türk Dünyası Şehircilik Kurultayı Başladı
5
Kayseri'de Sahte İçki Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı
6
Altındağ'da Gecekondu Yangınında Hayatını Kaybeden Ülker Güleryüz Son Yolculuğuna Uğurlandı
7
Beykoz'da Haraç İsteyen 10 Zanlı Tutuklandı

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

Emeklilere 40.000 TL Ek Ödeme: SGK ile Banka Protokolleri Yenileniyor!

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!