Semerkand Vakfı İstanbul'da 'Mevlid-i Nebi 1500. Yıl' programı düzenledi

Semerkand Vakfınca, Hazreti Muhammed'in doğumunun 1500'üncü seneidevriyesi dolayısıyla düzenlenen 'Mevlid-i Nebi 1500. Yıl' programı İstanbul'da gerçekleştirildi. Etkinlik, Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Açılış ve Yakup Yakuboğlu'nun Mesajı

Programın açılışında konuşan Semerkand Vakfı Genel Başkanı Yakup Yakuboğlu, içinde bulunulan hicri 1477 yılının Hazreti Muhammed'in dünyaya gelişinin 1500'üncü yılı olduğunu ifade etti. Yakuboğlu, Cumhurbaşkanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı himayelerinde 'Doğumunun 1500. Yılında Alemlere Rahmet Hz. Muhammed' temasıyla yıl boyunca etkinliklerin gerçekleştirileceğini belirtti.

Vakıf olarak 2026 Ağustos ayına kadar sürecek programların ilkini gerçekleştirdiklerini vurgulayan Yakuboğlu, 'Hazreti Muhammed, 1500 sene evvel dünyayı şereflendirdi ve güzel ahlakıyla tüm aleme dosdoğru bir yolu gösterdi. Yaratılmışların en şereflisi olarak O'nun hayatı, alem için en güzel örnekti. Mekke-i Mükerreme'de neşet eden ve Medine-i Münevvere'de neşvünema bulan bu güzel örneklik, 1500 yıldır insanlığın kalbini ve dünyevi hayatını mamur kılmış, hayat vermiştir. Ancak bugün içinde bulunduğumuz çağ, topyekun olarak insanlığı bir çıkmaza sürüklemektedir.' dedi.

Yakuboğlu, konuşmasında başta Hazreti Muhammed olmak üzere tüm insanlığın vicdanını sızlatan katliamlar, işgaller, savaşlar ve soykırımların sürdüğüne dikkat çekti ve sözlerine şu ifadelerle devam etti: 'Gayriahlaki eylemlerin yaygınlaştığı, güzel ahlakın ve temel insani erdemlerin göz ardı edildiği bir zaman dilimine şahitlik ediyoruz. Günümüzün insanlara dayattığı bu manevi yoksunluğun karşısındaki en büyük dayanağımız Peygamber Efendimiz'in güzel ahlakıdır. Yıllarca birçok mümin kardeşimiz zulüm altında yaşadı, yaşamaya devam ediyor. Yakın zamanda başta Gazzeli kardeşlerimiz olmak üzere Ümmet-i Muhammed'in durumu, tüm mümin gönülleri mahzun ediyor. Yapılan ateşkesle yeniden ümitlenen Gazzeli ve Filistinli kardeşlerimiz aynı acıları tekrar yaşamasın.'

Program İçeriği

Açılış konuşmasının ardından Necip Karakaya tarafından Hazreti Muhammed'in doğumu, çocukluğu ve peygamberliği anlatıldı. Etkinlik, anma ve öğrenme amaçlı içeriklerle devam etti.

