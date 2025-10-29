Semerkant'ta UNESCO 43. Genel Konferansı — Tarihindeki En Büyük Etkinlik

Semerkant tarihindeki en büyük etkinliğe hazırlanıyor

BAHTİYAR ABDÜLKERİMOV - Büyük Tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan ve 3 bin yıllık geçmişe sahip Semerkant, yarın başlayacak UNESCO 43. Genel Konferansı ile kent tarihinin en geniş katılımlı etkinliğine ev sahipliği yapacak.

Uluslararası katılım ve önemi

UNESCO'nun en yüksek karar alma organı olan Genel Konferans, 194 ülkeden ve dünyadan 5 binden fazla üst düzey yönetici, akademisyen ve sivil toplum temsilcisini Semerkant'ta bir araya getirecek. 1985'ten bu yana ilk kez, UNESCO merkez ofisinin bulunduğu Paris dışında bir şehirde düzenlenecek olan toplantı, Orta Asya'da ilk kez gerçekleştiriliyor.

Konferansın açılışında UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay'ın yer alması ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in konuşma yapması bekleniyor. Etkinlik, Özbekistan'ın kültürel diplomasi vizyonunu uluslararası platforma taşıyacak bir fırsat olarak görülüyor.

Kongre merkezi ve şehirdeki hazırlıklar

Konferans, şehir yakınlarındaki 400 hektarlık alanda inşa edilen 'İpek Yolu Semerkant' turizm merkezindeki Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. Merkezin 18 bin metrekare kapalı alanı, 3 bin 500 kişi kapasiteli salonu ve 13 toplantı salonu bulunuyor; Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerindeki en büyük kongre merkezi olma özelliğine sahip.

Semerkant daha önce 2022'de Şanghay İşbirliği Örgütü ve Türk Devletleri Teşkilatı zirvelerine, 2023'te ise Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü 25'inci Genel Kurulu'na ev sahipliği yapmıştı. Kent; 2022'de 'Türk Dünyası Medeniyet Başkenti', 2023'te 'Dünya Turizm Başkenti', 2024'te 'BDT Kültür Başkenti', 2025'te ise 'İslam Dünyası Kültür Başkenti' unvanlarını aldı.

Gündem, etkinlikler ve karar öngörüleri

İki hafta sürecek konferansta eğitim, bilim, kültürel miras ve dijital dönüşüm gibi ana başlıkların yanı sıra iklim değişikliği, gençlerin eğitime erişimi ve kültürel çeşitliliğin korunması gibi küresel sorunlar ele alınacak. Konferans kapsamında 14. UNESCO Gençlik Forumu ve UNESCO Ulusal Komisyonları 12. Bölgelerarası Toplantısı düzenlenecek; ayrıca 'Semerkant – 3000 Yıllık Tarihi Miras' başlıklı bilimsel bir konferans planlanıyor.

Etkinlik süresince Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önerisi olan 15 Aralık'ın 'Dünya Türk Dili Ailesi Günü' ilan edilmesine ilişkin karar taslağının kabul edilmesi öngörülüyor.

Kültür, sanat ve sembolik adımlar

Semerkant, konferansla eş zamanlı olarak otomatik diplomatik görüşmelere ek olarak zengin bir kültür programı da sunacak. Özbek klasik müziği ve geleneksel el sanatları gibi unsurlar konuk heyetlere tanıtılacak. Katılımcılar ayrıca şehirdeki beş hektarlık alanda yeni kurulan UNESCO Bahçesi'ne fidan dikecekler.

Güvenlik ve ulaşım düzenlemeleri

Konferans hazırlıkları tamamlanırken kent genelinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Hazırlıklarla ilgili bölümde, Semerkant'ta 30 Ekim'de başlayıp, 13 Kasım'a kadar sürecek konferans için şehir genelinde vatandaş ve araç hareketlerine kısıtlamalar getirileceği bildirildi. Etkinlik tarihlerinde bazı caddelerde araç trafiği geçici olarak durdurulacak, toplu taşıma hareketlerine sınırlamalar uygulanacak.

Uzman değerlendirmesi

Kültürel miras uzmanı Gülnaz Usmanova, etkinliğin Semerkant'ta düzenlenmesinin Özbekistan'ın uluslararası prestijini ve kültürel diplomasisini güçlendirdiğini belirtti. Usmanova, UNESCO Genel Konferansı'nın ilk kez 40 yıl sonra Paris dışında yapılmasının Özbek diplomasisinin başarısı olduğunu ve etkinliğin Orta Asya'nın kültürel zenginliğini dünyaya tanıtacağını vurguladı.

