Semeru Yanardağı'nda 2 Patlama: Küller 500 Metreye Yükseldi

Semeru Yanardağı'nda 2 Patlama Kaydedildi

Gözlemciler patlamaların ayrıntılarını paylaştı

Endonezya'nın Java Adası'nın doğusundaki Semeru Yanardağı aynı gün içinde iki kez patladı. Olayla ilgili bilgi Antara News kaynaklı olarak Semeru gözlem ofisi yetkilileri tarafından aktarıldı.

Yetkililer, ilk patlamanın yerel saatle 05.01'de gerçekleştiğini ve yaklaşık 140 saniye sürdüğünü, ancak görsel kaydının alınamadığını bildirdi.

İlk patlamanın ardından saat 09.28'de ikinci bir patlama daha yaşandı; bu patlamanın süresi yaklaşık 145 saniye olarak açıklandı. Yetkililer, dağın püskürttüğü küllerin yaklaşık 500 metre yüksekliğe ulaştığını ve güneybatı yönüne doğru hareket ettiğini belirtti.

Gözlem ofisi, Semeru'nun hâlen "2. Uyarı" seviyesinde olduğunu vurgularken, zirveye 8 kilometre mesafedeki Besuk Kobokan bölgesi boyunca güneydoğu kesiminde tüm faaliyetlerin yasaklandığını duyurdu.

Endonezya, "Pasifik Ateş Çemberi" olarak bilinen deprem ve volkan kuşağında yer alıyor ve ülkede yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.