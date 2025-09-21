Semih Kaplanoğlu Manastır'da 46. Manaki Kardeşler Film Festivali'nde Senaryo Atölyesi Düzenledi

Yönetmen Semih Kaplanoğlu, 46. Manaki Kardeşler Film Festivali'nde Manastır'da senaryo atölyesi düzenledi; açılışta &quot;Altın Kamera 300&quot; ödülünü aldı. Bu akşam gösterimler var.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 13:04
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 13:26
Manastır'da konferans ve atölye

Kuzey Makedonya'nın Manastır şehrinde düzenlenen 46. Manaki Kardeşler Uluslararası Görüntü Yönetmenleri Film Festivali kapsamında yönetmen Semih Kaplanoğlu, festivalin ikinci gününde Kültür Merkezi'nde bir konferans verdi ve ardından yönetmenler ile yönetmen adaylarına yönelik bir senaryo ve sinema atölyesi düzenledi.

Kaplanoğlu, Manastır'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek Türkiye sinemasının da Manaki Kardeşler'le başladığına dair inancını paylaştı.

Hayatın görüntülerle birleşimi: Atölyeden notlar

Konferansta konuşurken, geçmişine dair anılarını ve sinemaya bakışını aktaran Kaplanoğlu, aldığı ödülün kendisine hayatının bir özeti gibi hissettirdiğini söyledi. Katılımcılara, ekip çalışmasının, fikirlerin buluşmasının ve bir hikâyeyi filme dönüştürme sürecinin önemini vurguladı.

Kaplanoğlu, çocukluğunda konuşma ve okuma güçlüğü yaşadığını; bunun ona "hayatı izleme ve seyretme" alışkanlığı kazandırdığını anlattı. Bu gözlem yeteneğinin, görüntüler ve imajlar arasındaki bağları kurmasına yardımcı olduğunu ifade etti.

Üniversite yıllarına dair paylaştığı anekdottaysa bir profesörün kendisine verdiği, içinde 3 dakikalık kaset bulunan bir kamera ile film çekmesini istediğini, çekimi dikkatle yaptığını fakat profesörün kamerayı açınca kasetin olmadığını gösterdiğini anlattı. Bu olaydan sonra Kaplanoğlu, "film, kamera ile çekilen bir şey değil, sizin aklınızda ve kalbinizde" anlayışına ulaştığını belirtti.

Festival programı ve gösterimler

Festivalde seminer ve atölye çalışmalarının yanı sıra bu yıl 70 film beğeniye sunulacak. Kaplanoğlu, festivalin dün akşamki açılışında "Altın Kamera 300" Dünya Sinema Sanatına Olağanüstü Katkı Özel Ödülü'nün sahibi oldu.

Bu akşam programında Kaplanoğlu'nun Buğday filmi ile Türkiye'nin Oscar adayı "Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri" filmi gösterilecek. Festival, 26 Eylül tarihinde sona erecek.

