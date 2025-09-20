Semih Kaplanoğlu'na Manastır'da \"Altın Kamera 300\" Özel Ödülü

Kuzey Makedonya'nın Manastır şehrinde geleneksel olarak düzenlenen "Manaki Kardeşler Uluslararası Görüntü Yönetmenleri Film Festivali"'nde yönetmen Semih Kaplanoğlu, "Altın Kamera 300" Dünya Sinema Sanatına Olağanüstü Katkı Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Festival açılışı ve katılımcılar

Festivalin 46'ncısı, Manastır'daki Kültür Merkezi'nde kırmızı halı geçişiyle başladı. Etkinliğe Kuzey Makedonca Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcileri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Manastır Belediye Başkanı Toni Konjakovski ile çok sayıda sanatçı ve davetli katıldı.

Güven, Türkiye'nin festivali önemsediğini belirterek, "Çok yakın iki ülkeyiz. Festivalde Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği var. Oscar adayı filmimizle buradayız. Semih Kaplanoğlu, ödül alacak. Genç yapımcılarımızla birlikte geldik. (Kuzey Makedonya ile) yakınız, daha da yakınlaşmaya geldik." dedi.

Manastır Belediye Başkanı Konjakovski, şehrin Manaki Kardeşler'in mirasını bir asırdan fazla koruduğunu vurguladı. Festival Müdürü Dimitrija Doksevski ise 19 yıl önce aynı festivalde sunucu olduğunu hatırlatarak, katılımcılara 7 gün sürecek etkinlikte eğlenmelerini diledi ve "Yaşasın Manaki Kardeşler." dedi.

Ödül ve ithaf

Kaplanoğlu, "Yumurta", "Süt", "Bal", "Buğday" ve "Bağlılık Hasan" filmleriyle tanınıyor. Festivalde daha önce Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Bruno Ganz, Milcho Manchevski, Jiri Menzel ve Andrei Konchalovsky gibi ustalara verilen "Altın Kamera 300" ödülünü aldı. Ödülünü Manastır Belediye Başkanı Konjakovski'nin elinden aldı.

Manastır'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Kaplanoğlu, ödülü kendisi için büyük onur saydığını belirtti ve konuşmasında: "Bu ödül hepimizin ortak emeğinin nişanesi. Bu ödülü İsrail güçleri tarafından öldürülen kadın sinema sanatçısı Fatima Hassouna'ya ithaf ediyorum. Onun şahsında Gazze'de soykırıma uğrayan çocuklara, kadınlara ve tüm masum sivillere." ifadelerini kullandı.

Festival programı

Bu yıl festivalde seminerler, çalışma atölyeleri ve toplam 70 film izleyiciyle buluşacak. Festivalin ikinci gününde Kaplanoğlu'nun "Buğday" filmi ile Türkiye'nin Oscar adayı olan "Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri" filminin gösterimi yapılacak.

46. Manaki Kardeşler Uluslararası Görüntü Yönetmenleri Film Festivali 26 Eylül'de sona erecek.