Semin Öztürk Şener, Dünya Kadınlar Günü'nde Gösteri Uçuşuyla Göz Doldurdu

Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, Dünya Kadınlar Günü'nde Sivrihisar'da etkileyici bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 08.03.2025 17:28
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 17:56
Semin Öztürk Şener, Dünya Kadınlar Günü'nde Gösteri Uçuşuyla Göz Doldurdu

Semin Öztürk Şener'in Unutulmaz Gösterisi

Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Sivrihisar Havacılık Merkezinin Yeşilköy Mahallesi'ndeki Necati Artan Tesisleri'nde düzenlenen etkinlik, Havacı Kadınlar Derneği tarafından organize edildi ve uçuş kayıtlarıyla başladı.

Uçuş Deneyimi ve Akrobasi Gösterisi

Etkinlik kapsamında yapılan çekilişle 50 kadın, ücretsiz uçuş deneyimi yaşama fırsatı buldu. Semin Öztürk Şener, "Yeni Menekşe" adlı uçağıyla katıldığı akrobasi gösterisinde, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Semin Öztürk Şener'den Anlamlı Açıklamalar

Gösterinin ardından gazetecilere açıklama yapan Şener, havada olmanın kendisi için bir tutku olduğunu ifade etti. "Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Ben de bir kadın olarak ve Havacı Kadınlar Derneğinin bir üyesi olarak gökyüzünde olmaktan büyük mutluluk duyuyorum," diyen Şener, her fırsatta uçmak istediğini belirtti.

Kadın ve Dünya Havacılığı Sempozyumu

Etkinlik çerçevesinde M.S.Ö Hava ve Uzay Müzesi'nde gerçekleştirilen "Kadın ve Dünya Havacılığı Sempozyumu"nda, çeşitli uzmanlar iştirak etti. Dr. Şebnem Gökkuşu, havacılık tıbbıyla ilgili düzenlemeleri anlattı; Elvan Odabaşı ise sürdürülebilir beslenme alışkanlıklarını paylaştı. Ayrıca, Zehra Savaş, pilot lisansı alma sürecindeki deneyimlerini aktardı ve Prof. Dr. Gökben Hızlı Sayar da pilotların psikolojik dayanıklılığı üzerine bilimsel çalışmalarını sundu.

Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde...

Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde...

Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

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