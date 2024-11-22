Şempanzelerin Nesilden Nesile Bilgi Aktarımı

Şempanzelerin Kültürel Bilgi Aktarımı

Bilim insanları, Zürih Üniversitesi tarafından yapılan çok disiplinli bir araştırma ile şempanzelerin sosyal grupları içinde birbirlerinden öğrendikleri çeşitli becerileri, nesilden nesile aktarabildiğini tespit etti.

Gözlemler ve Bulgular

Araştırma kapsamında, şempanze türünün 240 mensubu belirli bir süre boyunca gözlemlendi. Elde edilen veriler arasında, hayvanların alet kullanma yöntemleri ve son 15 bin yıl içinde genetik bağlantıları yer aldı. Şempanzelerin, termit avlamak için ince çubuklar kullanarak böcek yuvalarına soktukları ve bitki saplarını olta olarak değerlendirip kullandıkları gözlemlendi.

Daha Yüksek DNA Paylaşım Oranı

Araştırmacılar, alet kullanımında gelişmiş becerilere sahip şempanzelerin, basit aletler kullanan ya da hiç alet kullanmayanlara kıyasla aynı DNA'yı paylaşma olasılığının 3 ila 5 kat daha fazla olduğunu keşfetti.

Kümülatif Kültür ve Dişi Şempanzelerin Rolü

Prof. Andrew Whiten, şempanzelerin belirli kültürel bilgilere sahip olduklarında, bu bilgileri gen aktarımı gibi yeni topluluklara aktarabildiğini belirtti. Whiten, bu tür bir "kümülatif kültürün" bazı şempanze topluluklarının zamanla daha teknolojik açıdan gelişmelerine olanak sağladığını vurguladı.

Araştırmanın başyazarı Cassandra Gunasekaram, bilgi aktarımının sosyal etkileşimler üzerinden gerçekleştiğini belirtti. Genç dişi şempanzelerin, bulundukları yerlerden göç ederken yanlarında kendi kültürel birikimlerini de götürdüklerini, daha sonra yeni gruplarındaki teknikleri mevcut bilgileriyle birleştirme yetisine sahip olduklarını ifade etti.

Bu değerli araştırma hakkında detaylı bilgi, "Science" dergisinde yayımlandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.