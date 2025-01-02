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Şempanzelerin Performansı Tanıdık İzleyicilerle Arttı

Japonya'daki yeni araştırma, şempanzelerin tanıdık izleyicilerle karmaşık problemleri daha iyi çözdüğünü kanıtladı.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 11:44
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 11:44
Şempanzelerin Performansı Tanıdık İzleyicilerle Arttı

Şempanzeler, Tanıdık İzleyicilerle Daha İyi Performans Gösterdi

Japonya'da gerçekleştirilen bir araştırma, şempanzelerin karmaşık problemleri aşina oldukları izleyicileri takip ettiğinde daha etkili bir şekilde çözdüklerini ortaya koydu. Kyoto ve Akita Prefectural üniversitelerinden bilim insanları, altı yıl boyunca altı şempanzenin bilişsel alıştırmaları çözerken sergiledikleri performansı izleyici etkisi açısından inceledi.

İzleyici Etkisi ve Performans Değişimi

Günde 50 ila 90 arası alıştırma verilen şempanzelerin performansının, izleyici sayısına bağlı olarak değiştiği tespit edildi. Araştırmacılar, tanıdık izleyicilerin, şempanzelerin karmaşık problemleri daha kolay çözmelerine yardımcı olduğunu belirlerken; basit alıştırmalarda tanınan izleyici sayısının arttığı durumlarda ise performanslarının düştüğünü gözlemlediler.

Davranışsal Bilim İçin Önemli Bir Gelişme

Araştırmanın yazarlarından Shinya Yamamoto, Kyodo News'e yaptığı açıklamada, şempanzelerin aşina oldukları kişiler tarafından izlenmesinin performanslarını olumlu etkilediğini ifade etti. Bu bulgunun, davranışsal bilimler açısından önemli bir gelişme olduğunu vurguladı.

Araştırmanın detayları “iScience” dergisinde yayımlandı.

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