Semra Güzel'e 8 yıl 9 ay hapis cezası

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi, Semra Güzel'i 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'resmi belgede sahtecilik'ten toplam 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 10:43
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 10:43
Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi kararını açıkladı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, yurt dışına kaçarken yakalanan HDP Diyarbakır Eski Milletvekili Semra Güzel hakkında Ankara'da görülen davada karar verildi.

Adıyaman kırsalında 2017 yılında etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Volkan Bora'nın cep telefonu incelemesinde, Güzel ile terör kampında çekilmiş fotoğraflar ortaya çıkmıştı.

Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan eski milletvekili Semra Güzel'in yargılandığı davada Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi kararını verdi. Mahkeme, sanık hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan ise 2 yıl 6 ay hapis cezası tayin etti.

Toplamda 8 yıl 9 ay hapis cezasına hükmeden mahkeme, sanığın tahliyesine karar verdi.

SEMRA GÜZEL VE VOLKAN BORA

