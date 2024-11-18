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Şemseddin Sami, Vefatının 120. Yıl Dönümünde Tiran'da Anıldı

Tiran'da düzenlenen panelde, Şemseddin Sami'nin hayatı ve eserleri ele alındı. Türk ve Arnavut temsilcileri bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 16:07
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 16:16
Şemseddin Sami, Vefatının 120. Yıl Dönümünde Tiran'da Anıldı

Tiran'da Şemseddin Sami'yi Anma Paneli Düzenlendi

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Şemseddin Sami-Hayatı ve eserleri konulu önemli bir panel gerçekleştirildi. Türkiye Maarif Vakfına (TMV) bağlı Tiran New York Üniversitesi (UNYT) bünyesindeki Balkan Araştırmaları Enstitüsü, Arnavutluk Ulusal Kütüphanesi ve Tiran Üniversitesi Tarih ve Filoloji Fakültesi işbirliğiyle düzenlenen etkinlik, Şemseddin Sami'nin vefatının 120. yıl dönümünde yapıldı.

Panelin Katılımcıları ve Konuşmaları

Panele Türk ve Arnavut kurumlarının temsilcileri, araştırmacılar ve öğrenciler katıldı. Arnavutluk Ulusal Kütüphanesi Müdürü Piro Misha, Şemseddin Sami'nin iki halkı birleştiren sembollerden biri olduğunu belirtti. Misha, panele ilişkin olarak, "Şemseddin Sami, iki kültürü birleştiren bir figür, Arnavut kültürü için önemli, ulusal uyanışımızın temel figürlerinden biri ama aynı zamanda Türk kültürü için de oldukça önemli." dedi.

UNYT Rektörü Prof. Dr. Ali Güneş de böyle bir etkinliğin düzenlenmesinde katkısı olanlara teşekkür etti. Katılımcıların panelden faydalanmasını ümit eden Güneş, "Şemseddin Sami her ne kadar Arnavut asıllı olsa da her iki tarafa da çok büyük katkılar sağlamış, eserler vermiş. Bu vesileyle kısa bir tarihe yolculuk yaparak her iki ülkenin bakış açısını Şemseddin Sami'nin nasıl bir araya getirdiğini, harmanladığını görmüş olacağız." diye konuştu.

Balkan Araştırmaları Enstitüsü Temsilcisi Doç. Dr. Lindita Xhanari Latifi de Şemseddin Sami'nin çalışmalarının genç nesiller için ilham kaynağı olmaya devam ettiğini ifade etti. Latifi, "Eserleriyle Arnavut ve Türk edebiyat ve kültüründe derin izler bırakarak özgürlük ve ilerleme ideallerini yaydı." dedi.

Panelin açılışında, Tiran Üniversitesi Tarih ve Filoloji Fakültesi Dekan Yardımcısı Edlir Macaj da bir konuşma gerçekleştirdi. Ayrıca, panelde Türkiye'den Prof. Dr. Şükrü Haluk Akalın ve Prof. Dr. Yüksel Topaloğlu, Arnavutluk'tan ise Prof. Dr. Shezai Rrokaj ve Dr. Kastriot Gjika Şemseddin Sami'nin hayatı ve eserleri hakkında sunumlarını yaptı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da "Şemseddin Sami-Hayatı ve eserleri" konulu panel düzenlendi....

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da "Şemseddin Sami-Hayatı ve eserleri" konulu panel düzenlendi. Türkiye Maarif Vakfına (TMV) bağlı Tiran New York Üniversitesi (UNYT) bünyesindeki Balkan Araştırmaları Enstitüsü, Arnavutluk Ulusal Kütüphanesi ve Tiran Üniversitesi Tarih ve Filoloji Fakültesi işbirliğinde Şemseddin Sami'nin vefatının 120. yıl dönümünde düzenlenen panele Türk ve Arnavut kurum ile kuruluşlarının temsilcileri, araştırmacı ve öğrenciler katıldı. Balkan Araştırmaları Enstitüsü Temsilcisi Doç. Dr. Lindita Xhanari Latifi (kürsüde) bir konuşma yaptı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da "Şemseddin Sami-Hayatı ve eserleri" konulu panel düzenlendi....

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da "Şemseddin Sami-Hayatı ve eserleri" konulu panel düzenlendi. Türkiye Maarif Vakfına (TMV) bağlı Tiran New York Üniversitesi (UNYT) bünyesindeki Balkan Araştırmaları Enstitüsü, Arnavutluk Ulusal Kütüphanesi ve Tiran Üniversitesi Tarih ve Filoloji Fakültesi işbirliğinde Şemseddin Sami'nin vefatının 120. yıl dönümünde düzenlenen panele Türk ve Arnavut kurum ile kuruluşlarının temsilcileri, araştırmacı ve öğrenciler katıldı. Balkan Araştırmaları Enstitüsü Temsilcisi Doç. Dr. Lindita Xhanari Latifi (kürsüde) bir konuşma yaptı.

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