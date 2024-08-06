Şemsi Denizer Zonguldak'ta Mezarı Başında Unutulmadı

Şemsi Denizer Mezarı Başında Anıldı

Türk işçilerinin unutulmaz liderlerinden Şemsi Denizer, 6 Ağustos 1999 tarihinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Denizer, Zonguldak iline bağlı Çaycuma ilçesindeki Serdaroğlu köyünde bulunan mezarı başında düzenlenen anma töreniyle anıldı.

Anma Töreni Detayları

Anma etkinliğinde Kur'an-ı Kerim okundu ve ardından dua edildi. Denizer'in kabrine çiçek bırakılmasıyla anlam dolu anlar yaşandı. GMİS Genel Başkan Vekili İsa Mutlu, konuşmasında, "Şemsi Denizer'in sendikal mücadeledeki öneminin sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada saygıyla hatırlanması gerekiyor," dedi.

Sendikal Mücadelenin Hatırlanması

İsa Mutlu, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: "Başta Denizer olmak üzere, dönemin genel merkez ve şube yöneticileriyle birlikte, 1990 Madenci Grevi, 1991 Zonguldak-Ankara Yürüyüşü ve 1994 kitlesel eylemleri, büyük bir disiplinle gerçekleştirilen başarılarımız oldu. Bu eylemler, emek ve demokrasi mücadelesinin tarihindeki altın sayfalar arasında yer alıyor. Bizler, onun yaktığı madenci fenerini her zaman yaşatacağız. Madenci kardeşlerimiz ve bölge halkımızla mücadelemizi sürdüreceğiz."

Törene Katılım

Anma törenine GMİS Genel Sekreteri Yener Arslanbuğa, Genel Mali Sekreter Yalçın Yiğit, Genel Teşkilat ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, eski GMİS Genel Başkanlarından Ramazan Denizer, GMİS'e bağlı şubelerin başkanları ve yöneticileri, maden işçileri, emekli madenciler ile Şemsi Denizer'in yakınları katıldı.