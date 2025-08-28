DOLAR
Şen: Erdoğan'ın 11'inci Yıl Dönümünde Güçlü Liderlik Vurgusu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevdeki 11'inci yıl dönümünde güçlü liderlik ve ülke kazanımlarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 21:31
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 21:31
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'den açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkın doğrudan seçtiği ilk cumhurbaşkanı olarak göreve başlamasının 11'inci yıl dönümüne ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu değerlendirmeleri paylaştı.

Şen, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın güçlü liderliği ile bu 11 yılda ülkemizin her alandaki kalkınma ve tam bağımsızlık mücadelesi perçinlenmiş, uluslararası arenada Türkiye'nin gücü ve itibarı artmıştır."

Paylaşımın devamında Şen, "Yine bu 11 yıllık süreçte vesayet odaklarının nefesi kesilmiş, terör örgütleri bertaraf edilmiş, milletimizin kanını emen keneler sökülüp atılmıştır. Rabb'imizin izni, milletimizin duası ve desteği ile nice uzun yıllar liderimizin yanında ülkemize hizmet edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Şen'in mesajı, Erdoğan'ın 11 yıllık döneminde sağlandığını belirttiği kazanımlara ve liderliğe dikkat çekiyor.

