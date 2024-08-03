Sen Nehri'ndeki Triatlon Antrenmanı Kirlilik Nedeniyle İptal Edildi

Sen Nehri'nde Triatlon Antrenmanı İptal Edildi

Fransa'nın 2024 Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yaptığı Paris'te, triatlon sporcularının bugün gerçekleştirmeyi planladığı antrenman, kirlilik sebebiyle iptal edildi.

Kirlilik Sorunu ve Antrenman İptali

Uluslararası Triatlon Federasyonu'ndan gelen açıklamalara göre, Paris'te iki gündür etkili olan fırtına su kalitesini olumsuz etkileyerek, Sen Nehri'nde yapılacak triatlon karışık bayrak yarışı antrenmanını kirlilik nedeniyle iptal edilmesine yol açtı.

Bisiklet ve Koşu Antrenmanları Devam Ediyor

Federasyon, triatlonun bisiklet ve koşu bölümleri için antrenmanların kesintiye uğramayacağını duyurdu. Böylece sporcular, bu alanlarda antrenman yapma şansı bulacaklar.

Önceki İptaller ve Kirlilik Tartışmaları

Daha önce de 28 ve 29 Temmuz tarihlerinde yapılması planlanan triatlon antrenmanları, yine kirlilik sorunları yüzünden gerçekleştirilememişti. Sen Nehri, Olimpiyat Oyunları öncesinde birçok kez kirlilik tartışmalarına maruz kalmış ve suyun temizlenmesi için 2015 yılından itibaren 1,4 milyar avro harcandığı belirtiliyor.

Olimpiyatların Süreci

26 Temmuz'da yapılan açılış töreniyle başlayan 33. Yaz Olimpiyat Oyunları, 11 Ağustos 2024'te sona erecek. Kirlilik sorunlarının çözülmesi ise dikkatle izleniyor.