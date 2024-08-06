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Sen Nehri'ndeki Yüzme Antrenmanı 5. Kez İptal Edildi

Paris'te Sen Nehri'nde kirlilik nedeniyle yüzme antrenmanı 5. kez iptal oldu, suyun temizlenmesi için büyük bütçe harcandı.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 12:44
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 12:44
Sen Nehri'ndeki Yüzme Antrenmanı 5. Kez İptal Edildi

Yüzme Antrenmanı Kirlilik Nedeniyle İptal!

Fransa'nın başkenti Paris'te, 33. Yaz Olimpiyat Oyunları kapsamında Sen Nehri'nde gerçekleştirilecek olan yüzme antrenmanı 5. kez kirlilik nedeniyle iptal edildi. Ulusal medyada yer alan haberlere göre, organizatörler, bugün yapılması planlanan serbest yüzüş dalındaki antrenmanın uygun koşullarda gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu. Olimpiyat Oyunları'nda Zorluklar

Böylelikle, Olimpiyat Oyunları'nın başlangıcından bu yana Sen Nehri'nde aynı sebepten ötürü iptal edilen antrenman sayısı 5'e yükseldi. Sen Nehri'nin temizliği, 2015 yılından bu yana toplamda 1,4 milyar avro harcanarak sağlanmaya çalışılıyor, fakat sürekli olarak gündeme gelen kirlilik sorunları, organizatörlerin planlarını olumsuz etkiliyor.

Olimpiyatlar Ne Zaman Sona Erecek?

26 Temmuz'da başlayan ve 11 Ağustos'a kadar devam edecek olan Olimpiyat Oyunları, uluslararası spor camiasında önemli bir yer tutuyor. Ancak kirlilik meselesinin çözüm bulmaması, etkinliklerin geleceği için endişe kaynağı olmaya devam ediyor.

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