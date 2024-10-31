'Sen Türkülerini Söyle' Yeni Sezonuyla TRT 1'de Başlıyor

'Sen Türkülerini Söyle' Programı Geri Dönüyor

TRT 1'in popüler yarışma programı 'Sen Türkülerini Söyle', dördüncü sezonuyla izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Program, halk müziği sanatçısı Turgay Başyayla tarafından sunulacak.

Yarışmanın Jüri Üyeleri

Amatör ve profesyonel müzisyenlerin katılabildiği bu eğlenceli yarışmada, jüri koltuğunda; Aysun Gültekin, Özhan Eren, Emre Yücelen, Öykü Gürman ve İsmail Altunsaray olacak. Yarışmacılar, jüri karşısında performans sergileyerek gecenin birincisi olma mücadelesi verecek.

Büyük Ödül ve Performanslar

Yarışmacılar, 750 bin lira ödüllü 'Süper Final' için bir adım atmak amacıyla, 100 bin liralık ödül kazandıran birinci olmak üzere 10 bölüm boyunca mücadele edecek. Her bölümde, katılımcılar jüriden 10 tam puan alarak üst sıralara çıkmaya çalışacak.

Türkülerin Dili

Özellikle Türkiye’nin farklı bölgelerinden sevilen eserlerin seslendirileceği yarışmada, Aşık Veysel ve Neşet Ertaş gibi efsanevi sanatçıların unutulmaz eserleri de yer alacak. Türküseverler, bu güzel eserlerle dolu geceleri kaçırmamak için ekran başına geçecek.