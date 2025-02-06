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Senarist Mehmet Bozdağ, Menajer Ayşe Barım Hakkında İfade Verdi

Mehmet Bozdağ, menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi. Sektördeki tekelleşme iddiaları araştırılıyor.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 17:35
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 17:35
Senarist Mehmet Bozdağ, Menajer Ayşe Barım Hakkında İfade Verdi

Senarist Mehmet Bozdağ, Menajer Ayşe Barım'a Yönelik Soruşturmada İfade Verdi

Senarist Mehmet Bozdağ, ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı menajer Ayşe Barım hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında "bilgi sahibi" sıfatıyla ifade verdi. Soruşturmanın sebebi, Barım’ın sosyal medya platformlarındaki "sektörde tekelleşmeye neden olduğu" iddialarıyla ilgili yapılan paylaşımlar ve haberler oldu.

Soruşturma, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla resen başlatıldı. Mehmet Bozdağ, ifadesini verdikten sonra adliyeden ayrıldı. Menajer Ayşe Barım, sektör üzerindeki etkisi nedeniyle gündeme gelmiş ve kendisine karşı çıkan bazı oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı iddialarıyla eleştirilmişti.

Soruşturma çerçevesinde Ayşe Barım hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilirken, menajerliğini yaptığı ünlü isimler Serenay Sarıkaya ve Nedim Saban "tanık" olarak ifade verirken, oyuncu Deniz Işın ise "mağdur" sıfatıyla ifade vermiştir.

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