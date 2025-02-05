Senato, Trump'ın Adalet Bakanı Adayı Pam Bondi'yi Onayladı

Senato, Pam Bondi'yi Adalet Bakanı Olarak Onayladı

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump tarafından Adalet Bakanlığına aday gösterilen Pam Bondi'yi onayladı. Fox News'ün bildirdiğine göre, Senato'da gerçekleştirilen oylamada, Bondi'nin Adalet Bakanı olmasına 54 senatör ‘evet’, 46 senatör ise ‘hayır’ oyu kullandı.

Böylece, Pam Bondi, ABD'nin yeni Adalet Bakanı olarak görevine başlamış oldu.

Pam Bondi'nin Kariyerine Kısa Bir Bakış

Eski Florida Başsavcısı olarak tarihe geçen Pam Bondi, Trump’a 2016 seçimlerinden bu yana sürekli destek vermektedir. Ayrıca, Trump’ın ilk azil davasında avukatlık yapmış ve 2020 başkanlık seçim sonuçlarına yapılan itirazları destekleyen bir rol üstlenmiştir.

Bondi, 2021 yılından itibaren, America First Policy Institute adlı sağcı düşünce kuruluşunda, Trump’ın Eğitim Bakanlığına aday gösterdiği Linda McMahon ve diğer Trump müttefikleriyle birlikte muhafazakar politikalar geliştirmek için çalışmıştır.