Senato, Trump'ın İskan ve Kentsel Kalkınma Bakanı Adayı Scott Turner'ı Onayladı

ABD Senatosu Scott Turner'ı Onayladı

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın İskan ve Kentsel Kalkınma Bakanlığına aday gösterdiği Scott Turner'ı onayladı. Senato Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, Turner'ın adaylığı 44 "hayır" oyuna karşı 55 "evet" oyu alarak kabul edildi.

Böylece, Scott Turner, ABD'nin yeni İskan ve Kentsel Kalkınma Bakanı olarak görevine başlamış oldu.

Turner'dan Konut Açıklaması

Turner, ocak ayındaki onay oturumunda, vatandaşların ve ailelerin "başlarını sokacakları ve ev diyebilecekleri bir çatıya sahip olmaları" gerektiğini vurgulayarak, ABD'nin konuta olan ihtiyacını dile getirmiştir. Ayrıca, ülke genelindeki evsizler sorunu üzerinden dikkat çekici açıklamalar yapmıştır.