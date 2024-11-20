Senatör Bernie Sanders, Gazze'deki İnsani Krizi AA Fotoğraflarıyla Anlattı

Sanders, Gazze'deki Krize Dikkat Çekti

ABD'li Senatör Bernie Sanders, İsrail'in Gazze'deki soykırımında yaşanan insani krizi görünür kılmak amacıyla düzenlediği basın toplantısında Anadolu Ajansı'nın (AA) fotoğraflarını kullandı.

ABD Yönetimine Çağrı

Sanders, ABD Kongresi'nde dün yaptığı açıklamada, Gazze'deki insani kıyıma dikkat çekerek, ABD yönetimine İsrail'e silah göndermeyi durdurma çağrısında bulundu. Basın toplantısında, Gazze'deki krizin ne denli yıkıcı olduğunu anlatan Sanders, söz konusu durumu belgeleyen fotoğrafları salonda sergiledi.

AA'nın Görselleri

Senatör'ün sunduğu fotoğraflar arasında, AA foto muhabiri Ashraf Amra tarafından çekilen, açlıktan hayatını kaybeden 13 yaşındaki Abdulkerim al-Sarhi adlı bir çocuğun görüntüsü de yer aldı. Bu kare, Gazze'deki insani krizin boyutlarını gözler önüne serdi.

İnsani Yardımların Engellenmesi

Sanders, basın toplantısında, İsrail'in Gazze'ye insani yardımları kasıtlı olarak engellediğini vurgulayarak, ABD'nin bu ülkeye yaptığı askeri yardımların durdurulması gerektiği konusundaki görüşlerini açıkça ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.