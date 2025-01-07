Senatör Bernie Sanders'tan İsrail'e Silah Satışına Karşı Sert Çağrı

Senatör Bernie Sanders'tan Hükümete Çağrı

ABD'li Senatör Bernie Sanders, Washington yönetimine İsrail'e silah ve mühimmat satışını durdurma çağrısında bulundu. Sanders, bu talebini X sosyal medya platformu üzerinden duyurdu.

Netanyahu Hükümetine Tepki

Sanders, açıklamasında, "ABD, halihazırda 45 bin kişiyi öldüren, Gazze'nin konut, sağlık ve eğitim sistemlerini yok eden ve insani yardımları engelleyerek açlığa neden olan (İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu) aşırılık yanlısı hükümetine daha fazla bomba göndermemelidir" diyerek tepkisini dile getirdi.

Silah Satışlarının Durdurulması İçin Mücadele

İsrail'e silah satışının durdurulması gerektiğini belirten Sanders, bu konuda elinden gelen her şeyi yapma sözünü verdi.

Büyük Silah Anlaşması

ABD'li yetkililer, İsrail ile 8 milyar dolarlık silah anlaşması önerisini 4 Ocak'ta Kongre'ye "gayriresmi" olarak bildirdi. Kongre onayını alması gereken bu silah satışı, insansız hava araçları, 155 mm top mermileri, küçük çaplı bombalar, 500 kilogramlık savaş başlıkları gibi ekipmanları içeriyor.

Açıklanan Savunma Ekipmanları

Bu silah anlaşmasında AIM-120C-8 AMRAAM gibi havadan gelen tehditlere karşı savunma amaçlı önemli ekipmanlar da yer alıyor.