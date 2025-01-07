DOLAR
35,32 -0,03%
EURO
36,82 -0,32%
ALTIN
2.999,67 -0,34%
BITCOIN
3.594.634,85 0,25%

Senatör Bernie Sanders'tan İsrail'e Silah Satışına Karşı Sert Çağrı

Senatör Bernie Sanders, İsrail'e silah satışının durdurulması için ABD hükümetine çağrıda bulundu.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 10:04
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 10:04
Senatör Bernie Sanders'tan İsrail'e Silah Satışına Karşı Sert Çağrı

Senatör Bernie Sanders'tan Hükümete Çağrı

ABD'li Senatör Bernie Sanders, Washington yönetimine İsrail'e silah ve mühimmat satışını durdurma çağrısında bulundu. Sanders, bu talebini X sosyal medya platformu üzerinden duyurdu.

Netanyahu Hükümetine Tepki

Sanders, açıklamasında, "ABD, halihazırda 45 bin kişiyi öldüren, Gazze'nin konut, sağlık ve eğitim sistemlerini yok eden ve insani yardımları engelleyerek açlığa neden olan (İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu) aşırılık yanlısı hükümetine daha fazla bomba göndermemelidir" diyerek tepkisini dile getirdi.

Silah Satışlarının Durdurulması İçin Mücadele

İsrail'e silah satışının durdurulması gerektiğini belirten Sanders, bu konuda elinden gelen her şeyi yapma sözünü verdi.

Büyük Silah Anlaşması

ABD'li yetkililer, İsrail ile 8 milyar dolarlık silah anlaşması önerisini 4 Ocak'ta Kongre'ye "gayriresmi" olarak bildirdi. Kongre onayını alması gereken bu silah satışı, insansız hava araçları, 155 mm top mermileri, küçük çaplı bombalar, 500 kilogramlık savaş başlıkları gibi ekipmanları içeriyor.

Açıklanan Savunma Ekipmanları

Bu silah anlaşmasında AIM-120C-8 AMRAAM gibi havadan gelen tehditlere karşı savunma amaçlı önemli ekipmanlar da yer alıyor.

İLGİLİ HABERLER

Devletten Çifte Alım Hamlesi: Uzman ve Destek Personeli İstihdamı Başladı

Asgari Ücrette Olası Ara Zam İhtimali: Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

Doğayla İç İçe Yaşamak İsteyenlere Fırsat: 16.500 TL’lik Ev Yap Otur İhalesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Selçuk Özdağ, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
2
Edirne'de Görüş Mesafesi 50 Metreye Düştü: Sis Hayatı Olumsuz Etkiledi
3
Senatör Bernie Sanders'tan İsrail'e Silah Satışına Karşı Sert Çağrı
4
ABD, Suriye'de Barışçıl Geçişe Desteğini Yeniledi
5
Aksaray'da Kaçak Kazı Yapan 5 Şüpheli Suçüstü Yakalandı
6
Hindistan Büyükelçisi Pardeshi, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında Yer Aldı
7
Kırıkkale'de Kamyonet Çarpması: Bir Yaya Hayatını Kaybetti

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor

Devletten Çifte Alım Hamlesi: Uzman ve Destek Personeli İstihdamı Başladı

Doğayla İç İçe Yaşamak İsteyenlere Fırsat: 16.500 TL’lik Ev Yap Otur İhalesi!

Kredi Çekenler İçin Devletin İade Fırsatı: Primlerinizi Geri Alın!

Akaryakıt Fiyatlarına Rekor Zam! Benzin Fiyatları Artıyor

İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı

Asgari Ücrette Olası Ara Zam İhtimali: Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor