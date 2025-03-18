Senatör Bernie Sanders'tan İsrail'in Gazze Saldırılarına Sert Tepki

ABD'li Senatör Bernie Sanders, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara karşı askeri yardımın durdurulması çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 19:44
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 19:44
Senatör Bernie Sanders'tan İsrail'in Gazze Saldırılarına Sert Tepki

Sanders'tan İsrail'e Sert Eleştiri

ABD'li Senatör Bernie Sanders, İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılara tepki göstererek, İsrail'e daha fazla askeri yardım yapılmaması gerektiğini vurguladı. Filistin meselesindeki açık duruşuyla bilinen Sanders, X hesabından yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'ye gıda, su ve yakıt girişine izin vermemesinin ardından bombardımanın yeniden başladığını belirtti.

Sanders, yaptığı paylaşımda, "Netanyahu iki haftadır Gazze'ye yiyecek, su ve yakıt girmesine izin vermiyor. Şimdi de bombardımana yeniden başladı, yüzlerce insanı öldürdü ve Gazze'ye yeniden yaşama şansı veren ateşkesi bozdu. İsrail'e daha fazla askeri yardım yok!" ifadelerine yer verdi.

Rashida Tlaib'den Sıkı Eleştiriler

ABD Kongresi'nin Filistin asıllı tek üyesi olan Rashida Tlaib de X hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'i sert bir dille eleştirdi. Tlaib, "İsrail apartheid rejimi, Gazze'nin dört bir yanında hava saldırıları düzenleyerek ve yüzlerce Filistinliyi öldürerek, soykırımına yeniden başladı. Bu saldırılar, gıda, elektrik ve yardımın tamamen abluka altına alınmasının ardından geldi. İsrail, yaptırımlar ve silah ambargosu uygulanana kadar asla durmayacak!" ifadelerini kullandı.

Ateşkesi Bozan Saldırılar

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından Gazze'ye şiddetli saldırılarına yeniden başlattı. Bugün sabah gerçekleştirilen hava saldırılarında, çoğunluğu kadın ve çocuk olan en az 400 kişi hayatını kaybederken, 500'ün üzerinde Filistinli de yaralandı.

İsrail ordusu, siyasi kademenin talimatları doğrultusunda geniş çaplı saldırıların yeniden başladığını duyururken, Başbakan Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatlarıyla hareket ettiklerini açıkladı.

Hamas'ın Tepkisi

Hamas, yaptığı açıklamada, "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını" belirterek, ateşkese ara bulucu ülkelerin gözleri önünde sorumluluklarını yerine getirmediğini ifade etti. Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin aileleri, Netanyahu hükümetinin esirleri geri getirmek için savaşı yeniden başlatmasından şikayetçi oldu.

İç Siyasetteki Gelişmeler

İsrail'deki muhalefet partileri, Başbakan Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörünü görevden almasının ardından saldırıların başladığına dikkat çekerek, bu siyasi adımların ardında başka hesaplar yattığını ileri sürdü.

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