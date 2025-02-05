Senatör Graham'dan Trump'a 'Gazze'ye Asker Göndermeyin' Uyarısı

Senatör Graham'dan Çarpıcı Açıklamalar

ABD'nin önde gelen Cumhuriyetçi Senatörlerinden Lindsey Graham, Başkan Donald Trump'ın Gazze'ye asker gönderebileceği yönündeki ifadesine yanıt vererek, Orta Doğu'ya asker gönderilmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Çatışma Riski Vurgusu

Graham, X hesabından yaptığı paylaşımda, bölgeye gönderilen Amerikan askerlerinin çatışmalara karışma riskinin bulunduğunu ifade etti. Graham, bu tür bir müdahalenin ciddi sonuçlar doğurabileceğini kaydederek, 1983’te Beyrut'ta 241 Amerikan askerinin hayatını kaybettiği duruma atıfta bulundu.

Geçmişten Dersler

“Ronald Reagan döneminde bu deniz piyadeleri, bölgedeki savaşan grupları durdurmak amacıyla Lübnan'a yerleştirilmişti,” diyen Graham, “Bu durum Reagan'ın en kötü kararlarından biriydi. Korkarım ki, şimdi Orta Doğu'nun ortasına Amerikan askerlerini göndermek, 1983'te olduğu gibi aynı felaketlere yol açacaktır,” şeklinde konuştu.

Rand Paul'dan Ekstra Tepki

Bir başka Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul de Trump'ın Gazze'ye asker gönderme fikrine karşı çıkarak X hesabından bir açıklama yaptı. Paul, bu sürecin ilerlemesine İsrailliler ile Filistinlilerin karar vermesi gerektiğine dikkat çekti.

Askeri Müdahale Konusunda Endişeler

Paul, “Önce Amerika diye oy verdiğimi sanıyordum. Bütçemizi mahvedecek ve askerlerimizin kanını dökecek yeni bir işgali düşünmeye hakkımız yok,” ifadesini kullandı. Bu düşünceler, Cumhuriyetçi Kongre üyeleri arasında farklı görüşlerin olduğunun da bir göstergesi oldu.

Trump'ın Gazze Planı

Trump, son açıklamasında ABD'nin Gazze'yi devralmayı ve burada uzun vadeli sahiplik oluşturmayı düşündüğünü belirtip, Gazze'nin yeniden imarından sonra uluslararası bir yaşam alanı olması gerektiğini ifade etmişti. Ayrıca, Gazze'deki Filistinlilerin Mısır ve Ürdün gibi ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim alanlarına taşınacağını da duyurdu.