Senatör Graham'dan UCM'ye Yaptırım Tehdidi: Müttefikler Dikkat!

Senatör Lindsey Graham'dan Sert Açıklamalar

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında verilen tutuklama emirlerine uyan ülkelere yaptırım uygulamakla tehditte bulundu. Graham, açıklamalarını Fox News kanalına yaptı.

Yasa Tasarısı Hazırlığı

South Carolina eyaletinden Senatör Graham, Arkansas eyaletinin Cumhuriyetçi Senatörü Tom Cotton ile birlikte bu konuya ilişkin yeni bir yasa tasarısı hazırlığı içinde olduklarını belirtti. Graham, "İsrailli herhangi bir politikacının tutuklanmasına yardım ve yataklık edecek herhangi bir ülkeye yaptırım uygulamak için yasanın en kısa sürede geçmesi için çalışıyorum," dedi.

Müttefik Ülkeler de Hedefte

Graham ayrıca, söz konusu tasarımın ABD'nin müttefiklerini de kapsayacağını kaydetti. "Yani Kanada, İngiltere, Fransa, Almanya gibi ülkeler, eğer herhangi bir müttefik UCM'ye yardım etmeye çalışırsa, yaptırıma tabi tutulacaklardır," diyerek tehditte bulundu.

Trudeau ve Ekonomi Yorumu

Graham, sunucunun Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun UCM'nin tutuklama kararı sonrası herkesi uluslararası hukuka uymaya çağırması üzerine, "Onun ekonomisini yerle bir etmeliyiz," şeklinde bir yanıt verdi.

BM ve UCM Eleştirisi

Senatör Graham, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından İsrail'i kınayan kararların sayısının, tüm ulusların toplamından daha fazla olduğunu belirtti ve BM'yi "antisemitik bir kurum" olarak nitelendirdi. UCM, 21 Kasım tarihinde yayınladığı kararda, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü" Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.

Graham, X sosyal medya hesabından aynı gün yaptığı paylaşıma da, UCM'yi "tehlikeli bir şaka" olarak tanımlayarak, "ABD Senatosunun harekete geçip bu sorumsuz kurumu cezalandırmasının zamanı geldi," ifadesini kullanmıştı.

Trudeau'nun Açıklaması

Öte yandan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkesinin UCM'nin "kurucu üyelerinden" biri olduğunu vurgulayarak, "Uluslararası hukuku savunuyoruz ve uluslararası mahkemelerin tüm düzenlemelerine ve kararlarına uyacağız," şeklinde bir açıklamada bulundu. Trudeau, herkesi uluslararası hukuka uymaya çağırdı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.