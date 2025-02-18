Senatör Graham: İran'ın Nükleer Altyapısına Askeri Müdahale Tercih Edilmeli

Senatör Graham'dan Çarpıcı Açıklamalar

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, İran'ın nükleer altyapısının hedef alınması gerektiğini ve bunun için İsrail'in askeri müdahalesine destek vermekten yana olduğunu dile getirdi. Graham, Cumhuriyetçi ve Demokratlardan oluşan bir senatör heyetiyle yaptığı İsrail ziyaretinde bu önemli konuyu gündeme getirdi.

İki Seçenek Varlığı

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Graham, İran konusunda izlenebilecek iki ana yol olduğunu ifade etti. Bu yollardan ilki, İsrail'in İran'ın nükleer altyapısına kesin bir darbe indirmesine yardımcı olmak olduğu yönündeydi. Graham, "Ben bu yolu tercih ediyorum," diyerek askeri müdahaleyi açıkça destekledi.

Müzakere Seçeneği

İkinci seçeneğin ise İran ile müzakere ederek nükleer programından vazgeçirmeye çalışmak olduğunu belirten Graham, ancak bu seçeneğin zaman alacağına ve başarı için kesin tanımlamalara ihtiyaç duyulacağına dikkat çekti.

Gazze İle İlgili Uyarılar

Daha önce ABD Başkanı Donald Trump'ı Orta Doğu'ya asker göndermemesi konusunda uyaran Graham, bu uyarısını yineleyerek, "Senato'da ABD'nin Gazze'yi ele geçirmesi yönünde çok az istek var," dedi. Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planı hakkında konuşan Graham, "Bence Arap ülkeleri farkına vardı. Ortaya atılanlardan daha iyi bir alternatif bulmalıyız," ifadelerini kullandı.

Son olarak, Graham, Gazze'yi kalıcı olarak işgal etmenin, İsrail askerlerinin her hafta öldürülmesiyle sonuçlanacağına dikkat çekti.