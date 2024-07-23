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Senatör Merkley, Netanyahu'nun Kongre Konuşmasına Katılmayacak

Demokrat Senatör Jeff Merkley, Netanyahu'nun ABD Kongresindeki konuşmasına katılmayacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 09:38
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 09:38
Senatör Merkley, Netanyahu'nun Kongre Konuşmasına Katılmayacak

Senatör Merkley, Netanyahu'ya Karşı Tutum Alıyor

ABD’nin Oregon eyaletinden Demokrat Senatör Jeff Merkley, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun yarın ABD Kongresinde gerçekleştireceği konuşmasına katılmayacağını duyurdu.

Merkley'nin Açıklamaları

Senatör Merkley, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Netanyahu’nun konuşmasına katılmayacağım" ifadesini kullandı. Ayrıca, "Hamas'ın gerçekleştirdiği korkunç saldırı sonrasında, Netanyahu’nun yürüttüğü savaş stratejisi 12 binden fazla kadın ve çocuğun hayatını kaybetmesine ve geniş çaplı açlık sorununa yol açtı. Siyasi olarak varlığını, rehinelerin serbest kalmasının önüne koyarak sürdürdü. Bu nedenle, Kongre'de konuşmaması gerekirdi" dedi.

Demokratlar, Netanyahu'yu Boykot Ediyor

ABD'de bazı Demokrat Parti üyelerinin, Netanyahu'nun Kongre'deki konuşmasını boykot etmesi bekleniyor. Geçmişte, Mart 2015’te eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde Netanyahu’nun Kongre’ye hitap ettiği etkinliğe de yaklaşık 60 Demokrat üye katılmamıştı. Bu durum, yarınki konuşma için de geçerli olacağı öngörülüyor.

Katılmayacak Diğer İsimler

Demokrat Senatör Elizabeth Warren ve bağımsız Senatör Bernie Sanders, Netanyahu’nun konuşmasına katılmayacak diğer isimler arasında yer alıyorlar.

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