Senatör Sanders'dan İsrail'e Silah Satışına Karşı Tasarı

Senatör Bernie Sanders'dan Kritik Adım

Amerika Birleşik Devletleri'nde bağımsız senatör olan Bernie Sanders, kısa süre önce onaylanan 20 milyar dolarlık silah satışının durdurulması için bir tasarıyı Senato'ya sunma niyetinde olduğunu açıkladı.

Silah Satışının Durdurulması Gerekiyor

Sanders, yazılı açıklamasında, İsrail'e yapılacak silah satışlarının durdurulmasının en etkili yol olduğuna vurgu yaptı. Gazze'deki çatışmalarda Amerikan yapımı silahların yoğun bir şekilde kullanıldığını hatırlatan Sanders, bu durumun ciddi bir insani felaket yarattığını kaydetti.

Açıklamalarda Dikkat Çeken Noktalar

Sanders, "ABD, Gazze'deki bu insani felaketin suç ortağı olamaz," diyerek, Amerikan silahlarının masum sivillerin ölümünde kullanılmasının uluslararası yasalarla çeliştiğini belirtti. Ayrıca, 1961 tarihli Yabancı Destek Yasası ve Silah İhracat Kontrol Yasası'nın ihlal edildiğine dikkat çekti.

Kongre'de Düşük Olasılık

Sanders'ın proposalının kabul edilmesinin düşük bir olasılık olduğu belirtilirken, özellikle Kongre'deki çoğunluğun İsrail lehinde olduğu biliniyor. Ancak bu tasarının, silah satışlarının durdurulması yönünde önemli bir adım olacağı dile getiriliyor.

İsrail'e Yönelik Silah Satışı Detayları

ABD yönetimi, Ağustos ayı ortasında İsrail'e 20 milyar dolarlık silah satışına onay vermişti. Bu paket kapsamında yer alan F-15 savaş uçakları ve diğer askeri teçhizatların, Gazze'deki çatışmalarda kullanılacak olması, tartışmaların merkezinde yer alıyor.

Tüm bu gelişmeler, bölgede süregelen gerginliğin artmasına sebep olurken, ateşkes sürecinin de belirsizliğini koruduğu bir döneme denk geliyor.