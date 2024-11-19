Senatör Sanders'dan İsrail'e Silah Satışlarına Karşı Tarihi Çağrı

ABD'li Senatör Sanders'dan Sert Çıkış

ABD'li Senatör Bernie Sanders, "ABD, İsrail'in katliamlarının suç ortağı olmayı bıraksın" çağrısında bulundu. Sanders, Gazze'deki durumun tarif edilmesinin zor olduğunu ancak bu durumun daha da acı veren yanının, yaşananların çoğunun ABD silahları ve Amerikan vergi mükellefleri tarafından destekleniyor olması olduğunu ifade etti.

Kongre'de Basın Toplantısı

Sanders, Demokrat senatörler Jeff Merkley, Peter Welch ve Chris Van Hollen ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, Senato Genel Kuruluna yarın (20 Kasım Çarşamba) getireceği tasarılarla ilgili bilgi verdi. Sanders, İsrail'in Gazze'deki katliamlarının ve insani yardımları kasıtlı olarak engellemesinin Amerikan yasalarını ihlal ettiğinin altını çizdi.

Silah Satışlarının Bloke Edilmesi Gerekiyor

Sanders, "ABD, (İsrail'in) bu katliamlarda suç ortağıdır; bu suç ortaklığı artık sona ermelidir." diyerek, ABD'nin İsrail'e sonuncusunun 20 milyar dolarlık silah satışını bloke etmesi gerektiğini vurguladı. 1961 tarihli Dış Yardım Yasası ve 1976 tarihli Silah İhracat Kontrol Yasası'na atıfta bulunan senatör, bu yasalar gereği İsrail'e silah satılmaması gerektiğinin altını çizdi.

Tasarının Oylanması Bekleniyor

Sanders, Joe Biden yönetiminin onayladığı, İsrail'e toplamda yaklaşık 20 milyar dolarlık silah satışına karşı çıktı. Eylül ayında üç ayrı tasarı hazırlayan Sanders, bu tasarıların Senato Genel Kurulunda yarın oylanmasının beklendiğini belirtti. Şu ana kadar yalnızca 6 senatör tarafından destek açıklaması yapılmasına rağmen, bu adım bazı çevrelerce "tarihi" olarak değerlendiriliyor.

ABD Yönetiminden Adım

ABD yönetimi, 14 Ağustos’ta İsrail'e 20 milyar doları aşan silah satışını onayladı. Ancak Sanders, bu satışların Amerikan yasalarına aykırı olduğunu belirterek, bunların Kongrede bloke edilmesi gerektiğini ifade etti. 13 Ekim'de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin tarafından yazılan bir mektupta, İsrail'e Gazze'deki insani krizin hafifletilmesine yönelik somut adımlar atması gerektiği belirtildi ve aksi takdirde bazı askeri yardımların askıya alınabileceği ifade edildi. Mektuptan sonra yapılan açıklamalarda ise, İsrail’in insani yardım konusunda bazı adımlar attığı belirtildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.