Senatör Sanders'dan Trump'ın Gazze Önerisine Sert Tepki: 'Etnik Temizlik'

Senatör Sanders'dan Trump'a Sert Yanıt

ABD'li Senatör Bernie Sanders, Başkan Donald Trump'ın Gazze'den Filistinlilerin komşu ülkelere gönderilmesi önerisine sert bir şekilde tepki gösterdi.

Trump'ın Önerisi ve Sanders'ın Yorumu

Sanders, X hesabında yaptığı açıklamada, Trump'ın Gazze halkının komşu ülkelere sürülmesine yönelik önerisinin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Kendisinin de bir Yahudi olduğunu hatırlatan Sanders, "Trump Gazze'yi 'temizlemek' ve orada yaşayan milyonlarca Filistinliyi komşu ülkelere sürmek istediğini söylüyor. Bunun adı etnik temizliktir ve bu bir savaş suçudur" dedi.

Trump'ın Açıklamaları

Dün yaptığı açıklamada Trump, Gazze'nin "temizlenmesi" için Ürdün, Mısır ve diğer Arap ülkelerinin daha fazla Filistinli mülteci kabul etmesini istemiş ve bu kişilerin "farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmeleri" çağrısında bulunmuştu. Trump, "Bir şeyler olmalı. Ancak orası şu an resmen yıkım alanı. Neredeyse her şey yıkılmış ve orada insanlar ölüyor. Bu nedenle bazı Arap ülkeleriyle bir araya gelip (Filistinlilerin) barış içinde yaşayabilecekleri başka bir yerde konutlar inşa etmeyi tercih ederim" şeklinde konuştu.