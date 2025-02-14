DOLAR
36,21 -0,33%
EURO
37,96 -0,15%
ALTIN
3.416,38 -0,53%
BITCOIN
3.516.787,73 -1,04%

Senatör Sanders'dan Trump'ın Kennedy Merkezi'ne Seçimine Eleştiri

Senatör Bernie Sanders, Trump'ın Kennedy Merkezi'nin başkanlığına seçilmesini "tuhaf" bulduğunu ifade etti.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 11:32
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 11:32
Senatör Sanders'dan Trump'ın Kennedy Merkezi'ne Seçimine Eleştiri

Trump'ın Kennedy Merkezi Seçimi Tartışmalara Yol Açtı

ABD'li Senatör Bernie Sanders, Başkan Donald Trump'ın John F. Kennedy Sahne Sanatları Merkezi'nin başkanlığına seçilmesini "tuhaf" karşıladığını söyledi.

The Hill gazetesinin haberine göre, Sanders, News Nation'a yaptığı açıklamada, Trump'ın Kennedy Sahne Sanatları Merkezi'nin başına geçmesinin "kültür amacı" taşımadığını ileri sürdü.

Sanders, söz konusu merkezin yönetimi için kültür alanında Trump'tan daha bilgili başka kişilerin olduğunu belirtti. Trump'ın bu adımını, "gücün tek elde toplanması" olarak değerlendiren Sanders, "ABD Başkanı'nın Kennedy Sahne Sanatları Merkezi'nin başına geçmesi gerçekten biraz tuhaf." dedi.

Senatör Sanders, "Ancak şu anda bu ülkede, (Elon) Musk ve Trump'la açıkça yaşanan şey, genellikle büyük miktarda paraya sahip olan insanlara daha fazla güç gitmesidir." ifadesini kullandı.

Trump, 12 Şubat'ta sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı paylaşımda, Kennedy Sahne Sanatları Merkezi'nin yönetim kurulu başkanlığına oy birliğiyle seçildiğini duyurmuştu. Bu gelişmenin ardından aralarında müzisyen Ben Folds ve oyuncu Renee Fleming'in de bulunduğu birçok ünlü, Kennedy Sahne Sanatları Merkezi'ndeki görevlerinden ayrılacaklarını açıkladı.

İLGİLİ HABERLER

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
CHP'li Belediyelerin Fiyat Politikaları Eleştirildi
2
Batman'da Hırsızlık Yapan 2 Zanlı Tutuklandı
3
Edirne'de Motosiklet-Minibüs Çarpışması Kask Kamerasında Kaydedildi
4
CHP Genel Başkan Yardımcısı Karatepe, Çanakkale'de İktidar Mesajı Verdi
5
Antalya'da Motosiklet Kazasında Polis Memuru Hayatını Kaybetti
6
Malatya'da Kamyonet ile Tır Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı
7
Fransa ve Lübnan'dan İsrail'e Çekilme Çağrısı

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor