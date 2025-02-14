Senatör Sanders'dan Trump'ın Kennedy Merkezi'ne Seçimine Eleştiri

Trump'ın Kennedy Merkezi Seçimi Tartışmalara Yol Açtı

ABD'li Senatör Bernie Sanders, Başkan Donald Trump'ın John F. Kennedy Sahne Sanatları Merkezi'nin başkanlığına seçilmesini "tuhaf" karşıladığını söyledi.

The Hill gazetesinin haberine göre, Sanders, News Nation'a yaptığı açıklamada, Trump'ın Kennedy Sahne Sanatları Merkezi'nin başına geçmesinin "kültür amacı" taşımadığını ileri sürdü.

Sanders, söz konusu merkezin yönetimi için kültür alanında Trump'tan daha bilgili başka kişilerin olduğunu belirtti. Trump'ın bu adımını, "gücün tek elde toplanması" olarak değerlendiren Sanders, "ABD Başkanı'nın Kennedy Sahne Sanatları Merkezi'nin başına geçmesi gerçekten biraz tuhaf." dedi.

Senatör Sanders, "Ancak şu anda bu ülkede, (Elon) Musk ve Trump'la açıkça yaşanan şey, genellikle büyük miktarda paraya sahip olan insanlara daha fazla güç gitmesidir." ifadesini kullandı.

Trump, 12 Şubat'ta sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı paylaşımda, Kennedy Sahne Sanatları Merkezi'nin yönetim kurulu başkanlığına oy birliğiyle seçildiğini duyurmuştu. Bu gelişmenin ardından aralarında müzisyen Ben Folds ve oyuncu Renee Fleming'in de bulunduğu birçok ünlü, Kennedy Sahne Sanatları Merkezi'ndeki görevlerinden ayrılacaklarını açıkladı.