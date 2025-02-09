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Senatör Sanders: Elon Musk, USAID ile Yetinmeyecek

Senatör Bernie Sanders, Elon Musk'ın sadece USAID'i hedef almadığını, başka önemli programları da tehdit ettiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 11:18
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 11:18
Senatör Sanders: Elon Musk, USAID ile Yetinmeyecek

Senatör Sanders: Elon Musk, USAID ile Yetinmeyecek

ABD'li Senatör Bernie Sanders, milyarder iş insanı Elon Musk'ın, yalnızca ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) değil milyonları etkileyen diğer programların da "peşine düşeceğini" ifade etti.

Sanders, X sosyal medya platformunda paylaştığı bir videoda, hükümetin USAID'i kapatma çabalarına değindi. Musk'ın Donald Trump'a başkanlık kampanyasında milyonlarca dolar bağış yaptığını hatırlatarak, bu durumun Musk'ın servetinin artmasına neden olduğunu vurguladı.

Elon Musk'ın Hedefi: USAID ve Sonrası

Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başında bulunan Musk'ın amacının USAID'i "yok etmek" olduğunu belirten Sanders, "Bugün USAID'in peşine düşüyor. Yarın sizi ve ailenizi etkileyen programların peşine düşecek. Bunlar arasında Medicaid, Medicare, halk sağlığı merkezleri, eğitim, Pell Hibeleri ve uygun fiyatlı konutlar yer alıyor," dedi.

Sanders, hükümetin yalnızca milyarderlere değil, toplumun her kesimi için çalışması gerektiğini savundu.

USAID Üzerine Süren Tartışmalar

ABD Başkanı Donald Trump, 21 Ocak'ta başkanlık görevine başlamasının hemen ardından dış yardımlara yönelik bir kararname imzaladı. Bu kararnamede, ABD'nin dış kalkınma yardımı programlarından sorumlu tüm bakanlıkların dış ülkelere yapacağı ödemeleri keseceği vurgulandı.

Trump sonrası, ABD Dışişleri Bakanlığı, 27 Ocak'ta Bakanlık ve USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardımların durdurulduğunu duyurdu. Elon Musk da, USAID yöneticileri ile yaşadığı sorunlar nedeniyle çalışanların "idari izne çıkarıldığını" belirtti. Ajansın sosyal medya hesapları da kapatıldı.

Takiben, Trump ve Musk, USAID'in kapatılması gerektiği yönünde beyanlarda bulundu. Musk, Associated Press'e (AP) yapılan ödemelere tepki göstererek "vergi mükelleflerinin paralarının israfı" ifadesini kullandı, New York Times (NYT) içinse "NYT, hükümet tarafından fonlanan bir gazete" yorumunda bulundu.

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