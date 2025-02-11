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Senatör Sanders: Gazze, Filistinliler İçin İnşa Edilmeli

Bernie Sanders, Trump'ın Gazze'yi milyarder turistler için değil, Filistin halkı için yeniden inşa etmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 10:26
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 10:26
Senatör Sanders: Gazze, Filistinliler İçin İnşa Edilmeli

Sanders'dan Sert Eleştiri

ABD'li Senatör Bernie Sanders, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi "gayrimenkul" olarak gördüğünü ve Filistinlileri zorla yerinden etme planlarını sert bir dille eleştirdi.

Filistinlilere Destek

Sanders, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın Gazze'nin yeniden inşa edileceği önermesine karşı çıkarak, "Gazze, Filistin halkı için yeniden inşa edilmeli, milyarder turistler için değil" ifadelerini kullandı.

Felaket Boyutundaki Kayıplar

Sanders, Gazze'de yaşanan trajediyi hatırlatarak, "Gazze'de 47 binden fazla Filistinlinin öldürüldüğünü, 111 bin kişinin yaralandığını" belirtti. Tüm bu olayların ardından Trump'ın, "Gelecekte Gazze’nin gayrimenkul olarak kalkındırılması için Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi" yanıtını verdiğini ifade etti.

Trump'ın Gazze Planı

Geçtiğimiz günlerde Trump, 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldiğinde, ABD'nin Gazze'yi "devralacağını" ve buraya "sahip olacağını" söylemişti. Gazze'nin yıkım alanına dönüştüğünü vurgulayan Trump, Filistinlilerin komşu ülkelere gönderilmeleri gerektiğini savundu.

Trump'ın Vizyonu

ABD Başkanı ayrıca, "Gazze'yi, Orta Doğu'nun Rivierası'na dönüştürmeyi" istediğini açıklamıştı. Ancak bu açıklamalar, Sanders ve diğer eleştirmenler tarafından büyük bir tepkiyle karşılandı.

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